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हिमाचल में एंट्री टैक्स बढ़ते ही बवाल! पंजाब में विरोध तेज, सीमावर्ती इलाकों के लोग परेशान

Entry Tax Hike: हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से एंट्री टैक्स बढ़ोतरी के फैसले पर विवाद गहराता जा रहा है. पंजाब में विरोध तेज हो गया है, वहीं सीमावर्ती इलाकों के लोग भी परेशान हैं. जानें कितना बढ़ा टैक्स और क्या कह रही है सरकार.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 30, 2026, 03:09 PM IST

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हिमाचल में एंट्री टैक्स बढ़ते ही बवाल! पंजाब में विरोध तेज, सीमावर्ती इलाकों के लोग परेशान

Himachal Entry Tax: हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स बढ़ाने के फैसले को लेकर सियासी और जनस्तर पर विरोध बढ़ता जा रहा है. 1 अप्रैल से लागू होने जा रही इस बढ़ोतरी का असर न केवल हिमाचल बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब पर भी पड़ रहा है, जहां इसका जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है.

विपक्ष का सरकार पर हमला
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस फैसले को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की जिद बताया है. उन्होंने कहा कि टैक्स बढ़ाने से पंजाब के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं और इसका सीधा असर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा. भाजपा ने इस बढ़ोतरी का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है.

सरकार ने जताई समीक्षा की बात
वहीं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और मुख्यमंत्री इस पर चर्चा कर रहे हैं. उन्होंने संकेत दिए कि इस मामले को कैबिनेट बैठक में उठाया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को राहत देने की बात भी कही है और इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत जारी है।

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‘मामूली बढ़ोतरी’ या बड़ा बोझ?
कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने इसे मामूली बढ़ोतरी बताया है, लेकिन आम लोगों और व्यापारियों में नाराजगी बनी हुई है.

कितना बढ़ा टैक्स?
नई व्यवस्था के तहत पहले जहां छोटे वाहनों (कार आदि) पर 70 रुपये एंट्री टैक्स लिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा बड़े वाहनों के टैक्स में भी बढ़ोतरी की गई है.

सीमावर्ती इलाकों में असर
इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो रोजाना हिमाचल और पंजाब के बीच आवागमन करते हैं. ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वह इस फैसले की समीक्षा करे.

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