Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /हिमाचल हाईकोर्ट ने वित्तीय हेराफेरी मामले में सरकार को भेजा नोटिस, विजिलेंस ने जांच में जताई असमर्थता

हिमाचल हाईकोर्ट ने वित्तीय हेराफेरी मामले में सरकार को भेजा नोटिस, विजिलेंस ने जांच में जताई असमर्थता

Himachal High Court: हिमाचल में नकली दवाओं, करोड़ों की जीएसटी चोरी और अवैध फार्मा कच्चे माल की सप्लाई के आरोपों पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है. विजिलेंस ने जांच में असमर्थता जताई.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 08, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:53 AM IST
हिमाचल हाईकोर्ट ने वित्तीय हेराफेरी मामले में सरकार को भेजा नोटिस, विजिलेंस ने जांच में जताई असमर्थता

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
2
3
4
5