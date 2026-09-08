/हिमाचल हाईकोर्ट ने वित्तीय हेराफेरी मामले में सरकार को भेजा नोटिस, विजिलेंस ने जांच में जताई असमर्थता

जटिल वित्तीय जांच से विजिलेंस ने खड़े किए हाथ

राज्य स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने 1 जुलाई 2026 को पत्र भेजकर इस मामले की जांच में अपनी असमर्थता जताई थी. ब्यूरो का कहना था कि मामले की वित्तीय प्रकृति काफी जटिल है और उसके पास पर्याप्त मैनपावर, संसाधन तथा राजस्व विभाग से जुड़े तकनीकी और डोमेन ज्ञान का अभाव है. ऐसे में इतनी व्यापक वित्तीय हेराफेरी की जांच करना उसके लिए मुश्किल है.