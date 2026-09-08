/हिमाचल हाईकोर्ट ने वित्तीय हेराफेरी मामले में सरकार को भेजा नोटिस, विजिलेंस ने जांच में जताई असमर्थता

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नकली दवाओं के उत्पादन, फर्जी पहचानपत्रों के इस्तेमाल और करोड़ों रुपये की कथित जीएसटी चोरी से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 को होगी.
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश चिराग भानु सिंह की खंडपीठ ने अनमोल सिंह राणा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनाया.
275 किलो नकली दवा का रिकॉर्ड छिपाने का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कंपनी के निदेशकों ने करीब 275 किलोग्राम नकली दवा ‘एक्सपोलटेब’ की बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड छिपाया. इसके अलावा बिना जरूरी लाइसेंस के बड़ी मात्रा में नकली दवाओं का उत्पादन किए जाने का भी आरोप है. याचिकाकर्ता के अनुसार, यह गतिविधियां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों का उल्लंघन हैं.
2023 में रद्द हुआ था दवा लाइसेंस
मामले में कार्रवाई करते हुए दवा विभाग ने जुलाई 2023 में कंपनी का थोक दवा लाइसेंस रद्द कर दिया था. वहीं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद नालागढ़ की अदालत ने जनवरी 2024 में आरोपितों को भगोड़ा घोषित कर दिया था.
28 टन तक कच्चे माल की अवैध सप्लाई का आरोप
जून 2026 में दिए गए प्रतिनिधित्व में मामले को और गंभीर बताते हुए 27 से 28 टन फार्मास्युटिकल कच्चे माल की कथित अवैध सप्लाई, धोखाधड़ी और बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी के आरोप लगाए गए हैं. साथ ही कथित तौर पर अवैध तरीके से अर्जित धन और काले धन के स्रोत की जांच की मांग भी की गई है.
जटिल वित्तीय जांच से विजिलेंस ने खड़े किए हाथ
राज्य स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने 1 जुलाई 2026 को पत्र भेजकर इस मामले की जांच में अपनी असमर्थता जताई थी. ब्यूरो का कहना था कि मामले की वित्तीय प्रकृति काफी जटिल है और उसके पास पर्याप्त मैनपावर, संसाधन तथा राजस्व विभाग से जुड़े तकनीकी और डोमेन ज्ञान का अभाव है. ऐसे में इतनी व्यापक वित्तीय हेराफेरी की जांच करना उसके लिए मुश्किल है.
हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
विजिलेंस की इस स्थिति और याचिका में लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार तथा अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. अब इस मामले पर 7 अक्टूबर 2026 को अगली सुनवाई होगी.