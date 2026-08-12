बिलासपुर से मछुआरा सम्मान निधि योजना का आगाज, CM सुक्खू ने बांटे चेक

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Bilaspur Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले के झंडूता उपमंडल के तहत धराडसानी में आयोजित मछुआरा सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम एवं मछुआरा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिलासपुर से मछुआरा सम्मान निधि वितरण योजना की शुरुआत की.
कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न जलाशयों से जुड़े पात्र 1700 मछुआरों को 3500 रुपये प्रति मछुआरा सम्मान निधि के चेक वितरित किए गए. यह राशि जल्द ही लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी. इस योजना के तहत 52 लाख रुपये से अधिक की सम्मान निधि वितरित की जा रही है.
सरकार के मुताबिक, दो महीने के मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध के दौरान यह राशि मछुआरों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दी जा रही है.
मछुआरों के लिए लाइफ जैकेट को 50 लाख रुपये की घोषणा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मछुआरों को संबोधित करते हुए उनके हित में कई घोषणाएं कीं. उन्होंने मछुआरों के लिए लाइफ जैकेट उपलब्ध करवाने के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए सम्मान निधि वितरण योजना शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है.
मछली पकड़ने पर रॉयल्टी 14 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत
मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली पकड़ने का काम करने वाले मछुआरों से ली जाने वाली रॉयल्टी को 14 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही जुर्माना खत्म करने का भी फैसला लिया गया है.
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करने से प्रदेश सरकार को जो अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है, उसका इस्तेमाल समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए किया जा रहा है.
आपदा राहत पैकेज 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक आपदा के कारण अपना घर-बार खोने वाले लोगों के लिए भी बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने आपदा राहत पैकेज को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आपदा से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक यह सहायता पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाई है. इसके बावजूद प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से प्राप्त आय के जरिए आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने का काम कर रही है.
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा और सरकार उनके साथ खड़ी है.
केंद्र पर भी साधा निशाना
मछुआरा सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर RDG Grant बंद करने को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश पर हजारों करोड़ रुपये का कर्ज था. मौजूदा सरकार ने सीमित संसाधनों के बीच भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करके आय बढ़ाने पर काम किया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी बढ़ी हुई आय का इस्तेमाल प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कल्याण और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है.