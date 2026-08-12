बिलासपुर से मछुआरा सम्मान निधि योजना का आगाज, CM सुक्खू ने बांटे चेक

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आपदा से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक यह सहायता पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाई है. इसके बावजूद प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से प्राप्त आय के जरिए आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने का काम कर रही है.