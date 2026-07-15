हिमाचल वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 11 IFS और HPFS अधिकारियों के तबादले

इन IFS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

-राजीव कुमार (IFS, 2016 बैच) को डीसीएफ (टेरिटोरियल) बिलासपुर से स्थानांतरित कर डायरेक्टर (सेंट्रल), हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मंडी नियुक्त किया गया है.

-वसु डोगर (IFS, 2018 बैच) का तबादला डीसीएफ (टेरिटोरियल) मंडी से डीसीएफ (टेरिटोरियल) पालमपुर किया गया है.

-संजीव शर्मा (IFS, 2018 बैच) को पालमपुर से डीसीएफ (टेरिटोरियल) मंडी भेजा गया है.

-सुशील कुमार (IFS, 2018 बैच), जो वेटिंग पोस्टिंग पर थे, उन्हें डीपीओ, आईडीपी ऊना नियुक्त किया गया है.

-चमन लाल (IFS, 2019 बैच) का तबादला डीसीएफ (टेरिटोरियल) आनी से डीसीएफ (टेरिटोरियल) बिलासपुर किया गया है.

-माने नवनाथ शिवाजी (IFS, 2021 बैच) को डीसीएफ (टेरिटोरियल) भरमौर से डीसीएफ (वन्यजीव) चंबा नियुक्त किया गया है.

-अंशुल जैन (IFS, 2023 बैच) का तबादला डीएम, एचएसडी बद्दी से डीसीएफ (टेरिटोरियल) नालागढ़ किया गया है.