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हिमाचल वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 11 IFS और HPFS अधिकारियों के तबादले

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 IFS और HPFS अधिकारियों के तबादले किए हैं. कई जिलों में नए DCF और DFO तैनात किए गए, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 15, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:57 PM IST
हिमाचल वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 11 IFS और HPFS अधिकारियों के तबादले
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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