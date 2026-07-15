हिमाचल वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 11 IFS और HPFS अधिकारियों के तबादले

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विभाग में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 भारतीय वन सेवा (IFS) और हिमाचल प्रदेश वन सेवा (HPFS) अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. सिविल सर्विसेज बोर्ड की सिफारिश पर राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. सभी अधिकारियों को अपनी नई तैनाती पर तुरंत कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं.
इन IFS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
-राजीव कुमार (IFS, 2016 बैच) को डीसीएफ (टेरिटोरियल) बिलासपुर से स्थानांतरित कर डायरेक्टर (सेंट्रल), हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मंडी नियुक्त किया गया है.
-वसु डोगर (IFS, 2018 बैच) का तबादला डीसीएफ (टेरिटोरियल) मंडी से डीसीएफ (टेरिटोरियल) पालमपुर किया गया है.
-संजीव शर्मा (IFS, 2018 बैच) को पालमपुर से डीसीएफ (टेरिटोरियल) मंडी भेजा गया है.
-सुशील कुमार (IFS, 2018 बैच), जो वेटिंग पोस्टिंग पर थे, उन्हें डीपीओ, आईडीपी ऊना नियुक्त किया गया है.
-चमन लाल (IFS, 2019 बैच) का तबादला डीसीएफ (टेरिटोरियल) आनी से डीसीएफ (टेरिटोरियल) बिलासपुर किया गया है.
-माने नवनाथ शिवाजी (IFS, 2021 बैच) को डीसीएफ (टेरिटोरियल) भरमौर से डीसीएफ (वन्यजीव) चंबा नियुक्त किया गया है.
-अंशुल जैन (IFS, 2023 बैच) का तबादला डीएम, एचएसडी बद्दी से डीसीएफ (टेरिटोरियल) नालागढ़ किया गया है.
HPFS अधिकारियों के भी बदले दायित्व
-कुलदीप सिंह जमवाल (HPFS, 2013 बैच) को डीएफएल (वन्यजीव) चंबा से डीएफओ (टेरिटोरियल) डलहौजी नियुक्त किया गया है.
-रजनीश महाजन (HPFS, 2017 बैच) का तबादला डलहौजी से डीएफओ (टेरिटोरियल) भरमौर किया गया है.
-धर्म चंद (HPFS, 2019 बैच) को डीएम, एफडब्ल्यूडी सवरा से डीएम, एचएसडी बद्दी भेजा गया है.
-प्रदीप कुमार (HPFS, 2019 बैच) का तबादला एसडीएम, एफडब्ल्यूडी सोलन से डीएफओ (टेरिटोरियल) सोलन किया गया है.
वन विभाग की प्रधान सचिव एम. सुधा देवी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे और कार्यभार ग्रहण करने की सूचना विभाग को उपलब्ध कराएंगे.