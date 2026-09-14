/हमीरपुर फॉरेस्ट सर्कल ने जीता ओवरऑल चैंपियन का खिताब, रामपुर सर्कल रहा दूसरे स्थान पर

Hamirpur News: शिमला जिले के रामपुर में आयोजित हिमाचल प्रदेश वन विभाग की 27वीं वार्षिक खेलकूद एवं कर्तव्य प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया. तीन दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में प्रदेशभर के वन विभाग के महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता में हमीरपुर फॉरेस्ट सर्कल ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, जबकि रामपुर फॉरेस्ट सर्कल की टीम दूसरे स्थान पर रही.