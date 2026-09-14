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हमीरपुर फॉरेस्ट सर्कल ने जीता ओवरऑल चैंपियन का खिताब, रामपुर सर्कल रहा दूसरे स्थान पर

Himachal Forest Department: रामपुर में हिमाचल वन विभाग की 27वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में हमीरपुर फॉरेस्ट सर्कल ओवरऑल चैंपियन बना. करीब 1000 खिलाड़ियों ने 32 खेलों में हिस्सा लिया.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 14, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:22 PM IST
हमीरपुर फॉरेस्ट सर्कल ने जीता ओवरऑल चैंपियन का खिताब, रामपुर सर्कल रहा दूसरे स्थान पर

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