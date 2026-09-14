/हमीरपुर फॉरेस्ट सर्कल ने जीता ओवरऑल चैंपियन का खिताब, रामपुर सर्कल रहा दूसरे स्थान पर

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Hamirpur News: शिमला जिले के रामपुर में आयोजित हिमाचल प्रदेश वन विभाग की 27वीं वार्षिक खेलकूद एवं कर्तव्य प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया. तीन दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में प्रदेशभर के वन विभाग के महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता में हमीरपुर फॉरेस्ट सर्कल ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, जबकि रामपुर फॉरेस्ट सर्कल की टीम दूसरे स्थान पर रही.
प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग के करीब एक हजार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. खिलाड़ियों ने 32 अलग-अलग खेलों के कुल 124 इवेंट्स में अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया.
विभिन्न खेलों में इन टीमों ने मारी बाजी
प्रतियोगिता के दौरान वॉलीबॉल के महिला वर्ग में मंडी की टीम विजेता बनी, जबकि पुरुष वर्ग में शिमला ने खिताब अपने नाम किया. बास्केटबॉल के पुरुष वर्ग में बिलासपुर और महिला वर्ग में हमीरपुर की टीम ने बाजी मारी.
वहीं फुटबॉल प्रतियोगिता में धर्मशाला की टीम चैंपियन बनी. कबड्डी के पुरुष वर्ग में हमीरपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया.
खेलों से बढ़ती है टीम भावना और आपसी समन्वय
प्रतियोगिता का विधिवत समापन रविवार शाम वन विभाग के मुखिया डॉ. संजय सूद ने किया. उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया.
इस अवसर पर डॉ. संजय सूद ने कहा कि खेल केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि इनसे विभाग के अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच आपसी समन्वय, सहयोग और टीम भावना भी मजबूत होती है.
उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेलों में जीत और हार होती रहती है, लेकिन रामपुर में तीन दिनों तक प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन अपने आप में बड़ी उपलब्धि है.
उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन कर्मचारियों को अपने नियमित कार्य से अलग सकारात्मक माहौल में एक-दूसरे के साथ जुड़ने और अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करते हैं. प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आयोजकों और इसमें सहयोग देने वाले सभी लोगों का भी आभार जताया गया.