नेपाल की तबाही के बाद हिमाचल अलर्ट: 4 ग्लेशियल झीलों पर नजर, खतरे से पहले मिलेगा अलर्ट

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Shimla News/Ankush Dobhal: नेपाल में ग्लेशियल झील फटने से हुई तबाही के बाद हिमाचल प्रदेश में भी ग्लेशियल झीलों की निगरानी और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है. हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश की चार प्रमुख ग्लेशियल झीलों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने की तैयारी शुरू की है.
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेष सचिव पुष्पेंद्र राणा के मुताबिक, प्रदेश में चार ऐसी ग्लेशियल झीलों की पहचान की गई है, जिनका क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से अधिक है और जिन्हें विशेष निगरानी की जरूरत है. इनमें किन्नौर की काशा घाट झील, सांगला की बास्पा झील, लाहौल-स्पीति की गेपांग गाथ झील और मनाली की वासुकी झील शामिल हैं.
झीलों में बदलाव पर मिलेगी समय रहते चेतावनी
इन संवेदनशील झीलों में जलस्तर या आकार में किसी भी तरह के बदलाव की स्थिति में समय रहते चेतावनी जारी करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है. पुष्पेंद्र राणा ने बताया कि हिमाचल सरकार इस संबंध में सी-टैक एजेंसी के संपर्क में है. एजेंसी की ओर से पूर्व चेतावनी प्रणाली का परीक्षण भी किया जा चुका है.
फिलहाल इस सिस्टम का प्रस्ताव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के स्तर पर चर्चा में है. खासतौर पर उन ग्लेशियल झीलों पर नजर रखी जा रही है, जिनके आकार में तेजी से बदलाव हो रहा है. गेपांग गाथ झील के आकार में हुए बदलाव को लेकर भी परीक्षण किया गया है.
सिर्फ झीलों की निगरानी नहीं, संभावित नुकसान का भी होगा आकलन
पुष्पेंद्र राणा ने कहा कि केवल ग्लेशियल झीलों की निगरानी करना पर्याप्त नहीं है. यह पता लगाना भी जरूरी है कि यदि किसी झील से अचानक बड़ी मात्रा में पानी निकलता है तो उसका असर कितने बड़े क्षेत्र तक हो सकता है.
इसी को ध्यान में रखते हुए प्रमुख ग्लेशियल झीलों के नीचे आने वाले क्षेत्रों का अध्ययन किया जा रहा है. इसमें संभावित जलस्तर, पानी के बहाव और इससे प्रभावित होने वाली आबादी का आकलन किया जाएगा. इसके आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक कदम उठाने की योजना तैयार की जाएगी.
हिमाचल में करीब 1600 ग्लेशियल झीलें
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, वर्ष 2022 के आकलन में हिमाचल प्रदेश में करीब 1600 ग्लेशियल झीलों की पहचान की गई थी. इनमें लगभग 73 झीलें 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली हैं.
इन झीलों की नियमित निगरानी उपग्रह तस्वीरों के माध्यम से की जा रही है. इससे झीलों के आकार और क्षेत्रफल में होने वाले बदलावों का समय रहते पता लगाने में मदद मिलती है.
बाढ़ की संभावित सीमा और प्रभावित क्षेत्रों की होगी पहचान
राणा ने बताया कि संभावित आपदा की स्थिति में केवल अलर्ट जारी करना पर्याप्त नहीं होगा. पहले से यह चिन्हित होना चाहिए कि ग्लेशियल झील से पानी निकलने की स्थिति में कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं.
इसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों में संभावित बाढ़ के स्तर और जल प्रवाह का आकलन किया जा रहा है. बाढ़ की सीमा निर्धारित होने के बाद जोखिम वाले क्षेत्रों के साथ वहां मौजूद आबादी और संपत्तियों की भी पहचान की जा सकेगी.
नदी-नालों के किनारे निर्माण भी चिंता का विषय
पुष्पेंद्र राणा ने कहा कि आपदा की स्थिति में नदी और नालों के किनारे मौजूद निर्माण भी चिंता का विषय है. बाढ़ की संभावित सीमा और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान होने के बाद यह तय करने में मदद मिलेगी कि किन स्थानों पर किस तरह के सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए.
सरकार का प्रयास है कि संभावित आपदा के जोखिम वाले क्षेत्रों में समय रहते जरूरी हस्तक्षेप किए जाएं और लोगों की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत किया जाए.