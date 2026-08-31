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नेपाल की तबाही के बाद हिमाचल अलर्ट: 4 ग्लेशियल झीलों पर नजर, खतरे से पहले मिलेगा अलर्ट

Himachal Weather Alert: नेपाल में ग्लेशियल झील फटने की घटना के बाद हिमाचल में निगरानी बढ़ाई गई. 4 संवेदनशील झीलों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम की तैयारी, जानें सरकार की पूरी योजना.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 31, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:06 AM IST
नेपाल की तबाही के बाद हिमाचल अलर्ट: 4 ग्लेशियल झीलों पर नजर, खतरे से पहले मिलेगा अलर्ट

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