नेपाल की तबाही के बाद हिमाचल अलर्ट: 4 ग्लेशियल झीलों पर नजर, खतरे से पहले मिलेगा अलर्ट

झीलों में बदलाव पर मिलेगी समय रहते चेतावनी

इन संवेदनशील झीलों में जलस्तर या आकार में किसी भी तरह के बदलाव की स्थिति में समय रहते चेतावनी जारी करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है. पुष्पेंद्र राणा ने बताया कि हिमाचल सरकार इस संबंध में सी-टैक एजेंसी के संपर्क में है. एजेंसी की ओर से पूर्व चेतावनी प्रणाली का परीक्षण भी किया जा चुका है.