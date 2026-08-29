हिमाचल के ग्लेशियरों पर मंडरा रहा खतरा, 4 साल में 1,359 से बढ़कर 2,292 हुईं झीलें

डॉ. रंधावा ने बताया कि वर्ष 2001 से 2017 के बीच हिमाचल के अलग-अलग नदी बेसिनों में ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई. चिनाब बेसिन में करीब 5.48 प्रतिशत, व्यास में करीब 7.03 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में भी ग्लेशियरों के पीछे हटने की स्थिति सामने आई है. उनका कहना है कि ग्लेशियरों के पिघलने से उनके आगे और बीच में मौजूद क्षेत्रों में पानी जमा होने से ग्लेशियर झीलें बन सकती हैं. उन्होंने बताया कि सर्दियों में होने वाली बर्फबारी के स्वरूप में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. दिसंबर-जनवरी के बजाय ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी बाद के महीनों में हो रही है. देर से होने वाली बर्फबारी लंबे समय तक टिक नहीं पाती और जल्दी पिघल जाती है. इसका सीधा असर ग्लेशियरों के संतुलन पर पड़ता है.