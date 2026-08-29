हिमाचल के ग्लेशियरों पर मंडरा रहा खतरा, 4 साल में 1,359 से बढ़कर 2,292 हुईं झीलें

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Himachal Pradesh Glacier News(अंकुश डोभाल): नेपाल और तिब्बत सीमा क्षेत्र में हाल ही में सामने आई त्रासदी की तस्वीरों ने हिमालयी राज्यों में चिंता बढ़ा दी है. हिमाचल प्रदेश में भी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और नई ग्लेशियर झीलों के बनने को लेकर विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की जरूरत बताई है. राज्य सरकार में आपदा नियंत्रण के सलाहकार और हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद (हिमकोस्टे) के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. एसएस रंधावा ने कहा कि हिमाचल का हिमालयी क्षेत्र भौगोलिक और पारिस्थितिक रूप से बेहद संवेदनशील है. यहां भूकंप, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ जैसे खतरे पहले से मौजूद हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन ने इन जोखिमों को और बढ़ाया है.
डॉ. रंधावा के मुताबिक हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है और इसकी भूगर्भीय संरचना बेहद संवेदनशील है. तापमान में लगातार बढ़ोतरी का असर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक देखने को मिल रहा है. इससे हिमाचल समेत पूरे हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर तेजी से पीछे हट रहे हैं. उन्होंने बताया कि अलग-अलग ग्लेशियरों के पिघलने और पीछे हटने की दर अलग है, जो उनकी ऊंचाई, ढलान, स्थिति और अन्य भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के चिनाब, व्यास, रावी और सतलुज जैसे प्रमुख नदी बेसिनों का संबंध ग्लेशियरों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों से है. ऐसे में ग्लेशियरों के पिघलने से इन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता के साथ-साथ नई झीलों के बनने का खतरा भी बढ़ रहा है.
डॉ. रंधावा ने बताया कि वर्ष 2001 से 2017 के बीच हिमाचल के अलग-अलग नदी बेसिनों में ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई. चिनाब बेसिन में करीब 5.48 प्रतिशत, व्यास में करीब 7.03 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में भी ग्लेशियरों के पीछे हटने की स्थिति सामने आई है. उनका कहना है कि ग्लेशियरों के पिघलने से उनके आगे और बीच में मौजूद क्षेत्रों में पानी जमा होने से ग्लेशियर झीलें बन सकती हैं. उन्होंने बताया कि सर्दियों में होने वाली बर्फबारी के स्वरूप में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. दिसंबर-जनवरी के बजाय ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी बाद के महीनों में हो रही है. देर से होने वाली बर्फबारी लंबे समय तक टिक नहीं पाती और जल्दी पिघल जाती है. इसका सीधा असर ग्लेशियरों के संतुलन पर पड़ता है.
डॉ. रंधावा के अनुसार वर्ष 2020 से 2023 के बीच किए गए अध्ययन में हिमाचल के ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर झीलों की संख्या लगातार बढ़ती हुई पाई गई. वर्ष 2020 में करीब 1,359 झीलें चिन्हित की गई थीं, जो 2021 में बढ़कर 1,632, वर्ष 2022 में 1,953 और 2023 में 2,292 हो गईं.
इनमें बड़ी संख्या छोटी झीलों की है। करीब 2,192 झीलें पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली हैं, जबकि करीब 51 झीलें पांच से दस हेक्टेयर और करीब 49 झीलें दस हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली हैं. विशेषज्ञ के मुताबिक छोटी झीलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का संकेत है और इनकी नियमित निगरानी बेहद जरूरी है.
डॉ. रंधावा ने कहा कि सतलुज बेसिन के ऊपरी हिस्से में बड़ी संख्या में झीलें मौजूद हैं. इनमें से कई झीलें ऐसी हैं जिनका आकार और गहराई भविष्य में खतरा पैदा कर सकती है. उन्होंने कहा कि इन झीलों की हर साल निगरानी और मानचित्रण किया जाना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि इनके क्षेत्रफल और पानी की मात्रा में कितना बदलाव हो रहा है.
उन्होंने ग्लेशियर झीलों के संभावित खतरे का आकलन करने के लिए अलग-अलग परिस्थितियों में बाढ़ के मॉडल तैयार करने की जरूरत भी बताई. इससे यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि अगर किसी झील से अचानक बड़ी मात्रा में पानी निकलता है तो नीचे के किन-किन इलाकों पर इसका असर पड़ सकता है.
डॉ. रंधावा ने बताया कि हिमाचल में भूस्खलन के कारण नदी का रास्ता रुकने से अस्थायी झील बनने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं. वर्ष 2004 में पारछू झील इसी तरह के घटनाक्रम के बाद बनी थी. भूस्खलन के कारण नदी का बहाव रुक गया और पानी जमा होने से झील का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक और भूगर्भीय परिस्थितियों में भूस्खलन, भूकंप और नदी के रास्ते के अवरुद्ध होने जैसी घटनाएं संभव हैं. ऐसे में किसी झील के अचानक टूटने या पानी का तेज बहाव आने की स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है.
डॉ. रंधावा ने स्पष्ट किया कि नदी बेसिनों की अपनी कोई प्रशासनिक सीमा नहीं होती. इसलिए किसी ऊपरी क्षेत्र में होने वाली घटना का असर नीचे के राज्यों और देशों तक पहुंच सकता है. सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल में प्रवेश करती है और आगे पंजाब की ओर जाती है. इसी तरह चिनाब नदी का बहाव हिमाचल से जम्मू-कश्मीर होते हुए पाकिस्तान तक जाता है.
ऐसे में ऊपरी कैचमेंट में ग्लेशियर झील टूटने या अचानक बाढ़ आने की स्थिति में उसका प्रभाव नदी के बहाव के साथ निचले क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है.
नेपाल की घटना से मिले सबक को लेकर डॉ. रंधावा ने कहा कि हिमाचल में अर्ली वार्निंग सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं. कम समय में किसी एक स्थान पर बहुत अधिक बारिश होना और आसपास के क्षेत्रों में सामान्य मौसम रहना भी अब देखने को मिल रहा है.
उन्होंने कहा कि भूस्खलन, भूकंप, अचानक बाढ़ और ग्लेशियर झीलों से जुड़े खतरों की लगातार निगरानी के साथ वैज्ञानिक अध्ययन, मानचित्रण और संभावित बाढ़ क्षेत्रों की पहचान जरूरी है. इससे आपदा आने से पहले लोगों को समय पर चेतावनी दी जा सकेगी और जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी.
डॉ. रंधावा ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी ऐसी परिस्थितियों में सतर्क रहने की जरूरत है. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल हिमाचल में नेपाल जैसी किसी घटना की स्थिति नहीं बताई जा रही है, लेकिन ग्लेशियरों और झीलों में हो रहे बदलाव को देखते हुए भविष्य के संभावित खतरों के लिए तैयारी करना बेहद जरूरी है.