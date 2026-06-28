/हिमाचल सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा: 3 लाख तक के कृषि ऋण के बकाया ब्याज का 50% देगी सरकार

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Shimla News/ Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों को राहत देने के लिए वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) नीति के तहत कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना लागू करने का फैसला किया है. बजट घोषणा के अनुरूप शुरू की जा रही इस योजना के तहत सरकार प्रति किसान 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर बकाया ब्याज का 50 प्रतिशत वहन करेगी.
सरकार का अनुमान है कि इस योजना से प्रदेश के करीब 6,356 किसानों को लाभ मिलेगा. इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है.
नीलामी की कगार पर पहुंची कृषि भूमि को मिलेगी राहत
यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए तैयार की गई है, जिनकी कृषि भूमि ऋण की अदायगी न होने के कारण नीलामी के खतरे का सामना कर रही है. सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक राहत देकर उनके ऋण नियमित करवाना और उनकी जमीन को नीलामी से बचाना है.
इन बैंकों के माध्यम से मिलेगा योजना का लाभ
योजना का क्रियान्वयन हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा कांगड़ा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से किया जाएगा. दोनों बैंक पात्र किसानों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करेंगे, ताकि उन्हें समय पर ब्याज अनुदान का लाभ मिल सके.
किसानों के हित में सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसानों को आर्थिक संकट से बाहर निकालने, कृषि ऋण को नियमित करने और उनकी भूमि की नीलामी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और वित्तीय संस्थानों को योजना को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश भी दिए हैं.
प्राकृतिक खेती को भी मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को लगातार प्रोत्साहित कर रही है. प्राकृतिक तरीके से उगाई गई फसलों के लिए ऐतिहासिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ने के साथ उपभोक्ताओं को रसायन-मुक्त खाद्य उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाकर किसानों की आर्थिक समृद्धि और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है.