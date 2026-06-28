/हिमाचल सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा: 3 लाख तक के कृषि ऋण के बकाया ब्याज का 50% देगी सरकार

प्राकृतिक खेती को भी मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को लगातार प्रोत्साहित कर रही है. प्राकृतिक तरीके से उगाई गई फसलों के लिए ऐतिहासिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ने के साथ उपभोक्ताओं को रसायन-मुक्त खाद्य उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाकर किसानों की आर्थिक समृद्धि और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है.