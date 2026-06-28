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हिमाचल सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा: 3 लाख तक के कृषि ऋण के बकाया ब्याज का 50% देगी सरकार

हिमाचल सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू की है. वन-टाइम सेटलमेंट नीति के तहत 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर बकाया ब्याज का 50% सरकार वहन करेगी. इससे 6,356 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 28, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:18 PM IST
हिमाचल सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा: 3 लाख तक के कृषि ऋण के बकाया ब्याज का 50% देगी सरकार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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