/हिमाचल में सरकारी नौकरियों के लिए एंटी-चिट्टा टेस्ट होगा अनिवार्य, सरकार का बड़ा फैसला

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Himachal Anti Chitta Test: हिमाचल प्रदेश में सरकारी भर्तियों के लिए एंटी-चिट्टा टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा. कार्यकारी मुख्य सचिव के.के. पंत ने एंटी-चिट्टा दिवस पर बड़ा ऐलान किया. जानें सरकार की नई नीति और नशा तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान की पूरी जानकारी.
Shimla News/Ankush Dhobal: अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध एवं अवैध तस्करी निवारण दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 'एंटी-चिट्टा दिवस' मनाया गया. इस मौके पर राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए प्रदेश के 10 स्थानों पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त किए गए करीब 13.28 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया.
सरकारी भर्तियों में होगा एंटी-चिट्टा टेस्ट
कार्यकारी मुख्य सचिव के.के. पंत ने घोषणा की कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश की सभी सरकारी भर्तियों में एंटी-चिट्टा टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चला रही है और इस अभियान की प्रभावशीलता का आकलन सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी) के प्रदर्शन के आधार पर भी किया जाएगा.
किंगपिन तक पहुंच रही पुलिस
के.के. पंत ने कहा कि प्रदेश में लगातार बड़ी मात्रा में चिट्टा और अन्य मादक पदार्थ बरामद किए जा रहे हैं. पुलिस अब केवल तस्करों तक सीमित नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के जरिए नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क और इसके सरगनाओं (किंगपिन) तक पहुंचकर कार्रवाई कर रही है.
पंजाब से हो रही चिट्टे की तस्करी
एडीजीपी ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि दिल्ली में आयोजित एनकॉर्ड (NCORD) बैठक में भी नशा तस्करी पर विस्तार से चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि हिमाचल में चिट्टा मुख्य रूप से पंजाब के रास्ते पहुंच रहा है. इसे रोकने के लिए हिमाचल पुलिस केंद्रीय एजेंसियों और अन्य राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर समन्वित कार्रवाई कर रही है. उन्होंने बताया कि इंटर-स्टेट ड्रग सचिवालय बनने के बाद कार्रवाई और अधिक प्रभावी हुई है.
सीमा पर शांति, पुलिस सतर्क
डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है. वहीं उत्तराखंड में निहंग सिखों से जुड़े घटनाक्रम पर उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल-उत्तराखंड सीमा पर स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और हिमाचल पुलिस लगातार उत्तराखंड पुलिस के संपर्क में रहकर हालात पर नजर बनाए हुए है.
लोगों से सहयोग की अपील
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें चिट्टा या अन्य मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री, भंडारण या सेवन से जुड़ी कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत 112 या नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.