/हिमाचल में सरकारी नौकरियों के लिए एंटी-चिट्टा टेस्ट होगा अनिवार्य, सरकार का बड़ा फैसला

पंजाब से हो रही चिट्टे की तस्करी

एडीजीपी ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि दिल्ली में आयोजित एनकॉर्ड (NCORD) बैठक में भी नशा तस्करी पर विस्तार से चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि हिमाचल में चिट्टा मुख्य रूप से पंजाब के रास्ते पहुंच रहा है. इसे रोकने के लिए हिमाचल पुलिस केंद्रीय एजेंसियों और अन्य राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर समन्वित कार्रवाई कर रही है. उन्होंने बताया कि इंटर-स्टेट ड्रग सचिवालय बनने के बाद कार्रवाई और अधिक प्रभावी हुई है.