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हिमाचल में सरकारी नौकरियों के लिए एंटी-चिट्टा टेस्ट होगा अनिवार्य, सरकार का बड़ा फैसला

Himachal Anti Chitta Test: हिमाचल प्रदेश में सरकारी भर्तियों के लिए एंटी-चिट्टा टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा. कार्यकारी मुख्य सचिव के.के. पंत ने एंटी-चिट्टा दिवस पर बड़ा ऐलान किया. जानें सरकार की नई नीति और नशा तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान की पूरी जानकारी.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 26, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:15 PM IST
हिमाचल में सरकारी नौकरियों के लिए एंटी-चिट्टा टेस्ट होगा अनिवार्य, सरकार का बड़ा फैसला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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