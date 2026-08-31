BBMB नहीं, हिमाचल सरकार खुद करेगी डैम की डी-सिल्टिंग: CM सुक्खू का बड़ा ऐलान

विधानसभा में भाजपा विधायक के संकल्प पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा विधानसभा के मानसून सत्र के छठे दिन भाजपा विधायक डॉ. जनक राज की ओर से पेश किए गए संकल्प पर चर्चा के दौरान की. संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से डैमों की डी-सिल्टिंग को लेकर आगे की व्यवस्था स्पष्ट की.