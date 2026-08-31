BBMB नहीं, हिमाचल सरकार खुद करेगी डैम की डी-सिल्टिंग: CM सुक्खू का बड़ा ऐलान

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के डैम से सिल्ट हटाने यानी डी-सिल्टिंग का काम अब परियोजनाओं के बजाय हिमाचल सरकार खुद करेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इसका ऐलान किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने माइनिंग और वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि BBMB की सभी परियोजनाओं में डैम की डी-सिल्टिंग का काम सरकार की ओर से कराया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने BBMB की ओर से डी-सिल्टिंग को लेकर जारी किए गए सभी टेंडर रद्द करने के आदेश दिए हैं.
50 रुपये प्रति टन रॉयल्टी पर जताई आपत्ति
CM सुक्खू ने विधानसभा में बताया कि हाल ही में BBMB ने डैम से सिल्ट हटाने के लिए टेंडर जारी किए थे. इसके तहत 50 रुपये प्रति टन की दर से रॉयल्टी ली जा रही थी.
मुख्यमंत्री ने इन टेंडरों को रद्द करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सिल्ट हटाने से मिलने वाली रॉयल्टी पर हिमाचल प्रदेश का अधिकार है.
बिना अनुमति सिल्ट उठाने पर गिरफ्तारी के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि हिमाचल सरकार की अनुमति के बिना यदि कोई ठेकेदार डैम से सिल्ट उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़ने पर उसे गिरफ्तार किया जाए.
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों से होने वाले राजस्व पर हिमाचल का अधिकार है और सरकार इसे लेकर कोई समझौता नहीं करेगी.
विधानसभा में भाजपा विधायक के संकल्प पर हुई चर्चा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा विधानसभा के मानसून सत्र के छठे दिन भाजपा विधायक डॉ. जनक राज की ओर से पेश किए गए संकल्प पर चर्चा के दौरान की. संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से डैमों की डी-सिल्टिंग को लेकर आगे की व्यवस्था स्पष्ट की.