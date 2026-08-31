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BBMB नहीं, हिमाचल सरकार खुद करेगी डैम की डी-सिल्टिंग: CM सुक्खू का बड़ा ऐलान

CM Sukhvinder Singh Sukhu: CM सुक्खू ने विधानसभा में बड़ा ऐलान किया. BBMB परियोजनाओं के डैम की डी-सिल्टिंग अब हिमाचल सरकार खुद करेगी. सभी टेंडर रद्द, बिना अनुमति सिल्ट उठाने पर कार्रवाई.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 31, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:03 PM IST
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