सरकारी गेस्ट हाउस के 24 कमरों का किराया घटा, अब ₹3,000 में होगी बुकिंग

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला स्थित सरकारी अतिथि गृहों के 24 कमरों का किराया कम कर दिया है. अब इन कमरों की ऑनलाइन बुकिंग 4,000 रुपये के बजाय 3,000 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से की जा सकेगी. इस राशि में सभी कर शामिल होंगे.
इन कमरों की बुकिंग हिम अतिथि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकेगी. सरकार ने जरूरी तकनीकी बदलाव पूरे होने के बाद इस व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया है.
दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला में 24 कमरे उपलब्ध
आम लोगों के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए निर्धारित 24 कमरों में शामिल हैं:
हिमाचल भवन, नई दिल्ली – 7 कमरे
हिमाचल सदन, नई दिल्ली – 4 कमरे
हिमाचल भवन, चंडीगढ़ – 6 कमरे
विली पार्क सर्किट हाउस, शिमला – 7 कमरे
सरकार ने इससे पहले 18 अप्रैल की अधिसूचना में इन कमरों को आम जनता के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की थी. हालांकि तकनीकी व्यवस्था पूरी नहीं होने के कारण इसे तत्काल लागू नहीं किया जा सका था.
ठहरने से 3 दिन पहले तक कर सकेंगे बुकिंग
आम लोग अपनी यात्रा की तारीख से अधिकतम तीन दिन पहले हिम अतिथि पोर्टल पर कमरा बुक कर सकेंगे. बुकिंग तभी कन्फर्म होगी, जब 3,000 रुपये का अग्रिम भुगतान जमा किया जाएगा.
भुगतान के लिए नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी.
बुकिंग कैंसिल करने पर क्या होगा?
सरकार ने बुकिंग रद्द करने के लिए भी नियम तय किए हैं. चेक-इन समय से 24 घंटे पहले बुकिंग कैंसिल करने पर 10 फीसदी शुल्क काटकर बाकी राशि वापस कर दी जाएगी. वहीं, चेक-इन से 24 घंटे के भीतर बुकिंग रद्द करने पर जमा की गई पूरी राशि काट ली जाएगी.
यदि बुकिंग सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से रद्द की जाती है, तो बुकिंग की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी.
बाकी कमरों के किराये में कोई बदलाव नहीं
इन 24 कमरों के अलावा संबंधित भवनों और सर्किट हाउस के अन्य कमरों के किराये में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बाकी कमरों के लिए 1,200 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन का किराया पहले की तरह लागू रहेगा.
वहीं, उपलब्ध 24 कमरों में से करीब 40 फीसदी कमरों की बुकिंग प्रत्येक कार्यदिवस दोपहर 12 बजे और बाकी करीब 60 फीसदी कमरों की बुकिंग शाम 5 बजे सुनिश्चित की जाएगी.
सरकार के इस फैसले से दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला में कम कीमत पर सरकारी आवास की सुविधा लेने की इच्छा रखने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.