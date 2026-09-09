सरकारी गेस्ट हाउस के 24 कमरों का किराया घटा, अब ₹3,000 में होगी बुकिंग

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला स्थित सरकारी अतिथि गृहों के 24 कमरों का किराया कम कर दिया है. अब इन कमरों की ऑनलाइन बुकिंग 4,000 रुपये के बजाय 3,000 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से की जा सकेगी. इस राशि में सभी कर शामिल होंगे.