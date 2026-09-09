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सरकारी गेस्ट हाउस के 24 कमरों का किराया घटा, अब ₹3,000 में होगी बुकिंग

सरकार ने दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला के 24 सरकारी गेस्ट हाउस कमरों का किराया घटाकर ₹3,000 किया. ऑनलाइन बुकिंग हिम अतिथि पोर्टल से होगी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 09, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:24 PM IST
सरकारी गेस्ट हाउस के 24 कमरों का किराया घटा, अब ₹3,000 में होगी बुकिंग

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