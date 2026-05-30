Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3233334
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल में सरकारी नौकरी से पहले डोप टेस्ट अनिवार्य! CM सुक्खू के बड़े आदेश, लंबित भुगतान भी जल्द होगा जारी

Dope Test: हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित भुगतान, करुणामूलक नियुक्तियों और रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 30, 2026, 05:30 PM IST

Trending Photos

हिमाचल में सरकारी नौकरी से पहले डोप टेस्ट अनिवार्य! CM सुक्खू के बड़े आदेश, लंबित भुगतान भी जल्द होगा जारी

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई बैठक में निर्देश दिए हैं कि सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट अनिवार्य किया जाए. इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं के अनुरूप चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण (लीव एनकैशमेंट) का भुगतान जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए.

करुणामूलक नियुक्तियों की जानकारी मांगी
मुख्यमंत्री ने विभागाध्यक्षों को करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए लंबित आवेदनों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा, ताकि सरकार इन मामलों पर उचित और समयबद्ध निर्णय ले सके.

Add Zee News as a Preferred Source

चिट्टा तस्करी में शामिल कर्मचारियों पर सख्ती
बैठक में मुख्यमंत्री ने चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए गए सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी तलब की. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ जन आंदोलन चला रही है और नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है. युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.

500 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पद होंगे भरे
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (JOA) के 500 पद भरने का निर्णय लिया है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

1 जून से गिरे पेड़ों को हटाने के लिए विशेष अभियान
हाल ही में आए तूफान से वन क्षेत्रों में गिरे और उखड़े पेड़ों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वन भूमि पर क्षतिग्रस्त पेड़ों का पूरा विवरण एकत्रित किया जाए और उन्हें हटाने के लिए 1 जून से विशेष अभियान चलाया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरे हुए पेड़ों के समय पर निस्तारण न होने से राज्य को संसाधनों की हानि होती है, इसलिए वन विभाग प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को जल्द पूरा करे.

 

TAGS

Himachal Government JobDope testCM Sukhvinder Simgh SukhuHimachal Pradesh

Trending news

jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ਦੇ RTI ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਜੁਟੀ
Himachal Government Job
हिमाचल में सरकारी नौकरी से पहले डोप टेस्ट अनिवार्य! CM सुक्खू के बड़े आदेश
Gurdaspur News
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਲੇਖਾਕਾਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
punjab cabinet decision
65000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ
Sirmaur Panchayat Election
सिरमौर में लोकतंत्र के पर्व पर 104 साल की कमला देवी ने किया मतदान!
Mohali Heavy Rain
ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੋਲ, ਕੰਡੀ ਏਰੀਏ ਦੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ
Female Doctor Assaulted
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Faridkot Municipal Election
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
Royal Estate Owners Remand
ਰੋਇਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ
hamirpur news
हमीरपुर में डिलीवरी बॉय की हरकत CCTV में कैद, डिलीवरी के दौरान घर से गमला चोरी