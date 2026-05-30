हिमाचल में सरकारी नौकरी से पहले डोप टेस्ट अनिवार्य! CM सुक्खू के बड़े आदेश, लंबित भुगतान भी जल्द होगा जारी

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई बैठक में निर्देश दिए हैं कि सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट अनिवार्य किया जाए. इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं के अनुरूप चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण (लीव एनकैशमेंट) का भुगतान जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए.

करुणामूलक नियुक्तियों की जानकारी मांगी

मुख्यमंत्री ने विभागाध्यक्षों को करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए लंबित आवेदनों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा, ताकि सरकार इन मामलों पर उचित और समयबद्ध निर्णय ले सके.

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चिट्टा तस्करी में शामिल कर्मचारियों पर सख्ती

बैठक में मुख्यमंत्री ने चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए गए सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी तलब की. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ जन आंदोलन चला रही है और नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है. युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.

500 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पद होंगे भरे

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (JOA) के 500 पद भरने का निर्णय लिया है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

1 जून से गिरे पेड़ों को हटाने के लिए विशेष अभियान

हाल ही में आए तूफान से वन क्षेत्रों में गिरे और उखड़े पेड़ों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वन भूमि पर क्षतिग्रस्त पेड़ों का पूरा विवरण एकत्रित किया जाए और उन्हें हटाने के लिए 1 जून से विशेष अभियान चलाया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरे हुए पेड़ों के समय पर निस्तारण न होने से राज्य को संसाधनों की हानि होती है, इसलिए वन विभाग प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को जल्द पूरा करे.