अप्रैल में जारी हुआ था वेतन रोकने का आदेश

गौरतलब है कि 18 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के तहत उपमुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी विधायकों के वेतन को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था. अब सरकार ने उस फैसले में बदलाव करते हुए बकाया वेतन जारी करने का रास्ता साफ कर दिया है.