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Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रियों, विधायकों और विधानसभा के शीर्ष पदाधिकारियों के वेतन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने पहले जारी किए गए वेतन स्थगन आदेश में संशोधन करते हुए अब रुकी हुई वेतन राशि जारी करने का निर्णय लिया है.
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 10 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार, मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वेतन पहले स्थगित किया गया था, उसका भुगतान अब जून 2026 के वेतन के साथ जुलाई 2026 में किया जाएगा.
अप्रैल में जारी हुआ था वेतन रोकने का आदेश
गौरतलब है कि 18 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के तहत उपमुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी विधायकों के वेतन को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था. अब सरकार ने उस फैसले में बदलाव करते हुए बकाया वेतन जारी करने का रास्ता साफ कर दिया है.
मुख्यमंत्री पर लागू रहेगा वेतन कटौती प्रावधान
हालांकि मुख्यमंत्री के वेतन पर लागू 50 प्रतिशत अस्थायी वेतन स्थगन की व्यवस्था फिलहाल जारी रहेगी. सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री के वेतन से संबंधित पूर्व आदेश अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा.
राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी हुई अधिसूचना
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना राज्यपाल की मंजूरी के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 और 166 के तहत लागू की गई है. इस फैसले के बाद मंत्रियों और विधायकों को जुलाई महीने में उनका बकाया वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है.