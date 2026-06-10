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वेतन रोकने के फैसले से पीछे हटी हिमाचल सरकार, मंत्रियों-विधायकों को जुलाई में मिलेगा रुका हुआ भुगतान

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के स्थगित वेतन को जारी करने का फैसला लिया है. जून का बकाया वेतन जुलाई 2026 में दिया जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री के वेतन पर 50% स्थगन फिलहाल जारी रहेगा.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 10, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:52 PM IST
वेतन रोकने के फैसले से पीछे हटी हिमाचल सरकार, मंत्रियों-विधायकों को जुलाई में मिलेगा रुका हुआ भुगतान

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