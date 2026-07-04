700 करोड़ का कर्ज लेगी हिमाचल सरकार; कर्मचारियों को डीए की एक किश्त मिलने की अटकलें तेज

अधिसूचना में कर्ज का उद्देश्य राज्य के विकास कार्यों के लिए बताया गया है. हालांकि, इसे लेकर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों को डीए की कम से कम एक किश्त जारी कर सकती है. माना जा रहा है कि यदि सरकार तीन फीसदी डीए की एक किश्त जारी करती है, तो 700 करोड़ रुपये की राशि इसके लिए पर्याप्त हो सकती है. अधिसूचना के अनुसार, कर्ज की राशि 8 जुलाई को राज्य सरकार के खजाने में पहुंचेगी. इस ऋण पर ब्याज का भुगतान वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई महीने में किया जाएगा.