700 करोड़ का कर्ज लेगी हिमाचल सरकार; कर्मचारियों को डीए की एक किश्त मिलने की अटकलें तेज

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Himachal Government Loan News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) की कम से कम एक किश्त मिलने की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 700 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अधिसूचना जारी कर दी है. यह कर्ज 13 वर्ष की अवधि के लिए लिया जा रहा है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इस ऋण के लिए केंद्र सरकार से भी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है.
अधिसूचना में कर्ज का उद्देश्य राज्य के विकास कार्यों के लिए बताया गया है. हालांकि, इसे लेकर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों को डीए की कम से कम एक किश्त जारी कर सकती है. माना जा रहा है कि यदि सरकार तीन फीसदी डीए की एक किश्त जारी करती है, तो 700 करोड़ रुपये की राशि इसके लिए पर्याप्त हो सकती है. अधिसूचना के अनुसार, कर्ज की राशि 8 जुलाई को राज्य सरकार के खजाने में पहुंचेगी. इस ऋण पर ब्याज का भुगतान वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई महीने में किया जाएगा.
गौरतलब है कि इससे पहले जून महीने में भी राज्य सरकार ने 700 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. यह राशि दो किश्तों में ली गई थी, जिसमें पहली किश्त 400 करोड़ रुपये और दूसरी 300 करोड़ रुपये की थी. पिछला कर्ज 24 जून को राज्य सरकार के खाते में आया था. अब जुलाई में फिर से 700 करोड़ रुपये का नया ऋण एकमुश्त लिया जा रहा है.
प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की कम से कम एक किश्त जारी करने का दबाव बना हुआ है. हिमाचल प्रदेश इस समय एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के बोझ तले है. वहीं कर्मचारियों की विभिन्न वित्तीय देनदारियां भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई हैं. सरकार को हर महीने वेतन और पेंशन के भुगतान पर बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है. राज्य की अपनी आय सीमित होने के कारण डीए सहित अन्य वित्तीय दायित्वों के लिए सरकार को कर्ज पर निर्भर रहना पड़ रहा है.
हिमाचल सरकार पर पिछले वेतन आयोग के एरियर के रूप में करीब 8,500 करोड़ रुपये की देनदारी भी है. हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की है. इसी बीच यह चर्चा तेज है कि सरकार जल्द कर्मचारियों को डीए की कम से कम एक किश्त, यानी न्यूनतम तीन फीसदी महंगाई भत्ता, देने का फैसला ले सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.