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स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने दी शुभकामनाएं, विकसित भारत के लिए युवाओं से की खास अपील

हिमाचल के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने विकसित भारत के लिए नागरिकों से राष्ट्र निर्माण, एकता और नवाचार में योगदान की अपील की.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 15, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:16 PM IST
स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने दी शुभकामनाएं, विकसित भारत के लिए युवाओं से की खास अपील

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