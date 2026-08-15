/स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने दी शुभकामनाएं, विकसित भारत के लिए युवाओं से की खास अपील

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. अपने संदेश में उन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और उनके योगदान को याद किया.
राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें उन महान सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया. उनके संघर्ष और समर्पण से प्रेरणा लेकर देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है.
विकसित भारत के लिए कर्तव्यों का पालन जरूरी
कविंदर गुप्ता ने कहा कि भारत आज अमृतकाल की दिशा में आगे बढ़ रहा है. विकसित भारत का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है, जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ पालन करे.
उन्होंने प्रदेशवासियों से सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की अपील की. राज्यपाल ने कहा कि देश की प्रगति में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और सामूहिक प्रयासों से भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है.
युवाओं से विकास और नवाचार में आगे आने की अपील
राज्यपाल ने युवाओं से राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और विकास एवं नवाचार के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
उन्होंने विश्वास जताया कि देश के नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से भारत आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा.
अंत में राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना की.