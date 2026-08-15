/स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने दी शुभकामनाएं, विकसित भारत के लिए युवाओं से की खास अपील

युवाओं से विकास और नवाचार में आगे आने की अपील

राज्यपाल ने युवाओं से राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और विकास एवं नवाचार के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.