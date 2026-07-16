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हमीरपुर में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप, जमीन विवाद के बीच मारपीट में गई बुजुर्ग की जान

हमीरपुर के बडैहर गांव में जमीन और पैसों के विवाद के बीच बेटे पर पिता की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगा है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 16, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:52 PM IST
हमीरपुर में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप, जमीन विवाद के बीच मारपीट में गई बुजुर्ग की जान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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