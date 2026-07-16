/हमीरपुर में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप, जमीन विवाद के बीच मारपीट में गई बुजुर्ग की जान

Hamirpur News: हमीरपुर जिले की जाहू पुलिस चौकी के तहत आने वाले बडैहर गांव में बुधवार देर रात एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर मृतक के बेटे और बहू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं.