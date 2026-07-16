/हमीरपुर में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप, जमीन विवाद के बीच मारपीट में गई बुजुर्ग की जान

राज्य चुनें
Hamirpur News: हमीरपुर जिले की जाहू पुलिस चौकी के तहत आने वाले बडैहर गांव में बुधवार देर रात एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर मृतक के बेटे और बहू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं.
पड़ोसी ने पुलिस को दी सूचना
पुलिस के अनुसार, गांव निवासी टैक्सी चालक अजय कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई कि रात करीब 11:15 बजे जब वह अपनी टैक्सी घर के पास खड़ी कर रहा था, तभी पड़ोसी विजय कुमार के घर की ऊपरी मंजिल से उसके पिता रतन चंद की आवाज सुनाई दी.
अजय मौके पर पहुंचा तो देखा कि 64 वर्षीय रतन चंद कमरे के फर्श पर पड़े थे और उनके नाक व मुंह से खून बह रहा था.
सूचना देने पर हुई धक्का-मुक्की
शिकायतकर्ता के अनुसार, मौके पर मौजूद विजय कुमार ने उसे देखकर नाराजगी जताई और धक्का-मुक्की करते हुए वहां से जाने को कहा। इस दौरान उसकी कमीज भी फट गई. इसके बाद अजय ने तुरंत जाहू पुलिस चौकी पहुंचकर घटना की सूचना दी.
पुलिस जब मौके पर पहुंची तो 108 एंबुलेंस की टीम ने रतन चंद को मृत घोषित कर दिया.
जमीन और पैसों के विवाद की आशंका
पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जमीन और पैसों के लेनदेन को लेकर परिवार में विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट की घटना हुई. आरोप है कि बेटे और उसकी पत्नी ने रतन चंद के साथ मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई.
हत्या का मामला दर्ज, जांच जारी
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और फोरेंसिक विशेषज्ञ घटनास्थल की जांच कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.