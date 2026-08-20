/HC का बड़ा फैसला: हॉस्टल वार्डन से ₹9.25 लाख की रिकवरी रद्द, बिना कटौती मिलेंगे रिटायरमेंट लाभ

राज्य चुनें
Himachl High Court: हिमाचल हाईकोर्ट ने हॉस्टल वार्डन से ₹9.25 लाख की रिकवरी का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट समेत सभी रिटायरमेंट लाभ बिना कटौती जारी करने के निर्देश दिए।
Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉ. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की पूर्व प्रोफेसर और गर्ल्स हॉस्टल वार्डन डॉ. निवेदिता शर्मा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की ओर से जारी ₹9,25,790 की रिकवरी के आदेश को रद्द कर दिया है. साथ ही उनके रोके गए रिटायरमेंट लाभ भी बिना किसी कटौती के जारी करने के निर्देश दिए हैं.
2017 में निजी मकान बनाने के बाद शुरू हुआ विवाद
डॉ. निवेदिता शर्मा वर्ष 1995 से यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन के रूप में सेवाएं दे रही थीं. मार्च 2017 में उन्होंने सोलन के शामती क्षेत्र में अपना निजी मकान बनाया.
यूनिवर्सिटी के सामान्य आवास नियमों के अनुसार, कार्यस्थल के पास अपना मकान होने पर कर्मचारी यूनिवर्सिटी आवास के लिए पात्र नहीं रहता. एक निजी शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी ने उन्हें आवास में नियमों के विरुद्ध रहने यानी ‘ओवरस्टे’ का दोषी माना.
इसके बाद 2017 से 2024 तक की अवधि के लिए उनके खिलाफ ₹9 लाख 25 हजार 790 रुपये की लाइसेंस फीस और अन्य देय राशि की रिकवरी का आदेश जारी किया गया.
हाईकोर्ट ने कहा- वार्डन की जिम्मेदारी अलग
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने माना कि गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन की जिम्मेदारियां सामान्य कर्मचारी से अलग होती हैं. वार्डन को छात्राओं के अनुशासन, स्वास्थ्य और विशेष रूप से रात के समय सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए हॉस्टल परिसर में उपलब्ध रहना जरूरी है.
अदालत ने कहा कि ऐसी जिम्मेदारियां दूर रहकर या ‘वर्क फ्रॉम होम’ के जरिए प्रभावी ढंग से पूरी नहीं की जा सकतीं.
आवास नियम में वार्डन के लिए था विशेष अपवाद
हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के आवास आवंटन नियमों का भी अध्ययन किया. नियमों में सामान्य तौर पर अपने मकान वाले कर्मचारियों को यूनिवर्सिटी आवास देने पर रोक है. हालांकि, नियम में यह अपवाद भी मौजूद है कि यदि किसी कर्मचारी के लिए कैंपस में रहना अनिवार्य हो, तो उसे आवास दिया जा सकता है.
कोर्ट ने माना कि गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन का पद इसी अपवाद के अंतर्गत आता है.
₹9.25 लाख की रिकवरी का आदेश रद्द
अदालत ने स्पष्ट किया कि वार्डन के लिए निर्धारित विशेष आवास को सामान्य पूल के सरकारी आवास की तरह नहीं माना जा सकता. यदि डॉ. शर्मा वहां नहीं रहतीं, तब भी उस आवास को किसी सामान्य शिक्षक को आवंटित नहीं किया जा सकता था.
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी की ओर से जारी ₹9,25,790 की रिकवरी के आदेश को कानूनी रूप से गलत और मनमाना मानते हुए रद्द कर दिया.
ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट भी जारी करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि इस विवाद के कारण डॉ. निवेदिता शर्मा के जो भी रिटायरमेंट लाभ रोके गए हैं, उन्हें बिना किसी कटौती के जारी किया जाए.
इनमें ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट जैसे सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं. इस फैसले से पूर्व प्रोफेसर को न केवल ₹9.25 लाख की रिकवरी से राहत मिली, बल्कि लंबे समय से रोके गए सेवानिवृत्ति लाभ पाने का रास्ता भी साफ हो गया.