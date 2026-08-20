/HC का बड़ा फैसला: हॉस्टल वार्डन से ₹9.25 लाख की रिकवरी रद्द, बिना कटौती मिलेंगे रिटायरमेंट लाभ

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉ. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की पूर्व प्रोफेसर और गर्ल्स हॉस्टल वार्डन डॉ. निवेदिता शर्मा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की ओर से जारी ₹9,25,790 की रिकवरी के आदेश को रद्द कर दिया है. साथ ही उनके रोके गए रिटायरमेंट लाभ भी बिना किसी कटौती के जारी करने के निर्देश दिए हैं.