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HC का बड़ा फैसला: हॉस्टल वार्डन से ₹9.25 लाख की रिकवरी रद्द, बिना कटौती मिलेंगे रिटायरमेंट लाभ

Himachl High Court: हिमाचल हाईकोर्ट ने हॉस्टल वार्डन से ₹9.25 लाख की रिकवरी का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट समेत सभी रिटायरमेंट लाभ बिना कटौती जारी करने के निर्देश दिए।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 20, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:36 PM IST
HC का बड़ा फैसला: हॉस्टल वार्डन से ₹9.25 लाख की रिकवरी रद्द, बिना कटौती मिलेंगे रिटायरमेंट लाभ

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