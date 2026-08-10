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हिमाचल में बारिश का कहर जारी, 124 सड़कें बंद; 255 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, 17 पेयजल योजनाएं प्रभावित

Himachal Monsoon: हिमाचल में बारिश से जनजीवन प्रभावित है. 124 सड़कें बंद, 255 बिजली ट्रांसफार्मर और 17 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुईं. मंडी और कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 10, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:02 PM IST
हिमाचल में बारिश का कहर जारी, 124 सड़कें बंद; 255 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, 17 पेयजल योजनाएं प्रभावित

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