/हिमाचल में बारिश का कहर जारी, 124 सड़कें बंद; 255 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, 17 पेयजल योजनाएं प्रभावित

राज्य चुनें
Shimla News: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पर असर जारी है. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की सुबह 10 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में प्रदेशभर में 124 सड़कें बंद, 255 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित और 17 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं. इससे कई इलाकों में लोगों को आवाजाही और बिजली-पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है.
एक दिन पहले शाम की रिपोर्ट में प्रदेश में 118 सड़कें बंद और केवल तीन बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित बताए गए थे. इसके बाद प्रभावित क्षेत्रों और बिजली व्यवस्था में व्यवधान बढ़ा है.
मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित
बारिश से मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहां 51 सड़कें बंद हैं, जबकि 245 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं. सिराज, थलौट, सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, पधर और धर्मपुर उपमंडलों में सड़कें प्रभावित हुई हैं. बिजली आपूर्ति की सबसे ज्यादा समस्या सुंदरनगर क्षेत्र में सामने आई है.
कुल्लू में 39 सड़कें बंद
कुल्लू जिले में कुल 39 सड़कें बंद हैं. इनमें बंजार की 12, कुल्लू की 15, आनी की 4 और निरमंड की 8 सड़कें शामिल हैं. बारिश और भूस्खलन के कारण कई संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है.
शिमला में 13 सड़कें प्रभावित
शिमला जिले में 13 सड़कें बंद हैं. ठियोग में 2, रामपुर में 8, चौपाल में 2 और सुन्नी में 1 सड़क प्रभावित है. जिले में 3 बिजली ट्रांसफार्मर और 12 पेयजल योजनाएं भी बाधित हुई हैं.
अन्य जिलों में भी सड़कें बंद
चंबा में 7, कांगड़ा में 5 और किन्नौर में 4 सड़कें बंद हैं. चंबा में सलूणी और भटियात, जबकि कांगड़ा में शाहपुर और देहरा उपमंडल प्रभावित हैं. किन्नौर के कल्पा में 4 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित बताए गए हैं.
सिरमौर में 6 सड़कें बंद हैं. इनमें नाहन की 1, पांवटा साहिब की 2 और संगड़ाह की 3 सड़कें शामिल हैं. जिले में 3 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हुए हैं.
हमीरपुर में फिलहाल कोई सड़क बंद नहीं है, लेकिन बड़सर में 5 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित हैं. ऊना में 3 सड़कें बंद हैं, जिनमें ऊना की 1 और गगरेट की 2 सड़कें शामिल हैं.
इन जिलों में कोई बड़ा व्यवधान नहीं
राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बिलासपुर, लाहौल-स्पीति और सोलन में सड़क, बिजली ट्रांसफार्मर और पेयजल योजनाओं से जुड़ा कोई व्यवधान दर्ज नहीं किया गया है.
बारिश के कारण प्रभावित सड़कों को बहाल करने और बिजली-पानी की व्यवस्था सामान्य करने के लिए संबंधित विभागों की टीमें काम कर रही हैं.