/हिमाचल में बारिश का कहर जारी, 124 सड़कें बंद; 255 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, 17 पेयजल योजनाएं प्रभावित

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पर असर जारी है. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की सुबह 10 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में प्रदेशभर में 124 सड़कें बंद, 255 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित और 17 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं. इससे कई इलाकों में लोगों को आवाजाही और बिजली-पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है.