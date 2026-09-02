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हिमाचल में बारिश का कहर! 150 सड़कें बंद, 374 जगह बिजली गुल; मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित

Himachal Monsoon Damage: हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है. 150 सड़कें बंद, 374 जगह बिजली और 40 स्थानों पर जल आपूर्ति बाधित है. मंडी में सबसे ज्यादा 78 सड़कें बंद हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 02, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:54 PM IST
हिमाचल में बारिश का कहर! 150 सड़कें बंद, 374 जगह बिजली गुल; मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित

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