हिमाचल में बारिश का कहर! 150 सड़कें बंद, 374 जगह बिजली गुल; मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित

Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर जनजीवन प्रभावित कर दिया है. बीती रात हुई तेज बारिश के बाद प्रदेशभर में 150 सड़कें बंद हो गई हैं. यह संख्या एक दिन पहले के मुकाबले करीब दोगुनी है. इसके साथ ही 374 स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, जबकि 40 जगहों पर पेयजल सेवाओं पर भी असर पड़ा है.