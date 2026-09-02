हिमाचल में बारिश का कहर! 150 सड़कें बंद, 374 जगह बिजली गुल; मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित

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Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर जनजीवन प्रभावित कर दिया है. बीती रात हुई तेज बारिश के बाद प्रदेशभर में 150 सड़कें बंद हो गई हैं. यह संख्या एक दिन पहले के मुकाबले करीब दोगुनी है. इसके साथ ही 374 स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, जबकि 40 जगहों पर पेयजल सेवाओं पर भी असर पड़ा है.
मंडी में सबसे ज्यादा 78 सड़कें बंद
बारिश से मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. यहां 78 सड़कें बंद हैं। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन और अन्य घटनाओं से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है. प्रशासन और संबंधित विभाग बंद सड़कों को खोलने तथा बिजली और पेयजल आपूर्ति बहाल करने में जुटे हुए हैं.
बारिश के कारण प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लगातार खराब मौसम ने राहत और बहाली कार्यों के सामने भी चुनौती बढ़ा दी है.
30 जून से अब तक 259 लोगों की मौत
सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 30 जून से अब तक हिमाचल प्रदेश में 259 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें 106 मौतें प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हैं, जबकि 153 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई है.
1,202 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान
मानसून और प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश को अब तक करीब 1,202 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. बारिश और भूस्खलन से आवासीय संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है.
आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान 34 पक्के और 71 कच्चे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं.
बहाली कार्य में जुटे विभाग
लगातार बारिश के बीच प्रशासन की प्राथमिकता सड़क, बिजली और पेयजल जैसी जरूरी सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करना है. प्रभावित इलाकों में विभागीय टीमें मौके पर काम कर रही हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर राहत और बहाली कार्य प्रभावित हो रहे हैं.