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हिमाचल में फिर मानसून का कहर! कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. IMD ने कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और जलभराव की आशंका के बीच लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 03, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:56 AM IST
हिमाचल में फिर मानसून का कहर! कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

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