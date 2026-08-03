हिमाचल में फिर मानसून का कहर! कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में लगातार बारिश के चलते भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, जलभराव और सड़कें बंद होने जैसी घटनाओं की आशंका बनी हुई है. प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.
इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग के मुताबिक कांगड़ा, ऊना और सिरमौर जिलों के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. वहीं चंबा, मंडी, शिमला, कुल्लू और आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में भी तेज बारिश होने का अनुमान है. लगातार वर्षा के कारण नदियों और नालों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा है.
भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा
बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, चट्टानें गिरने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं बढ़ सकती हैं. कई संवेदनशील मार्गों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है. प्रशासन ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, जहां पहले भी भूस्खलन की घटनाएं होती रही हैं.
यात्रा करने वालों के लिए एडवाइजरी
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें. यदि यात्रा करना जरूरी हो तो पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी अवश्य लें. वाहन चालकों को पहाड़ी मार्गों पर धीमी गति से वाहन चलाने और फिसलन वाले रास्तों पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
नदी-नालों से दूर रहने की सलाह
प्रशासन ने लोगों से नदी, नालों, खड्डों और जलभराव वाले क्षेत्रों के आसपास नहीं जाने की अपील की है. तेज बहाव वाले पानी को पार करने की कोशिश न करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन या आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क करें.
प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर
राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं. संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन तैयार रखे गए हैं. मौसम विभाग ने लोगों से आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है.