हिमाचल में फिर मानसून का कहर! कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में लगातार बारिश के चलते भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, जलभराव और सड़कें बंद होने जैसी घटनाओं की आशंका बनी हुई है. प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.