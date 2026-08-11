हिमाचल में बारिश का कहर! चलती गाड़ी पर गिरीं चट्टानें, 2 घायल; 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं. कुल्लू के एनएच-305 पर दोगरी मोड़ के पास चलती गाड़ी पर अचानक पहाड़ी से मलबा और चट्टानें गिर गईं. हादसे में गाड़ी में सवार दोनों लोगों को हल्की चोटें आई हैं। मलबा गिरने से गाड़ी उसके नीचे दब गई.