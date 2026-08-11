हिमाचल में बारिश का कहर! चलती गाड़ी पर गिरीं चट्टानें, 2 घायल; 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं. कुल्लू के एनएच-305 पर दोगरी मोड़ के पास चलती गाड़ी पर अचानक पहाड़ी से मलबा और चट्टानें गिर गईं. हादसे में गाड़ी में सवार दोनों लोगों को हल्की चोटें आई हैं। मलबा गिरने से गाड़ी उसके नीचे दब गई.
बताया जा रहा है कि दोनों लोग आनी की ओर जा रहे थे. इसी दौरान दोगरी मोड़ के पास पहाड़ी से अचानक मलबा गिर गया. वहीं, आनी के नए बस स्टैंड पर खड़ी एक गाड़ी पर भी पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरा, जिससे वाहन को नुकसान पहुंचा है.
शिमला में भी गिरे पत्थर, तीन बाइक क्षतिग्रस्त
शिमला के समिट्री इलाके में सोमवार देर शाम पहाड़ी से चट्टानें गिरने से सड़क किनारे खड़ी तीन बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं. चट्टानें और मलबा सड़क पर आने के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ.
प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सोमवार रात से बारिश का दौर जारी है. लगातार बारिश के कारण चंडीगढ़-मनाली फोरलेन समेत राज्य की 259 सड़कें बंद हो गई हैं.
कुल्लू में स्कूलों की आज छुट्टी
भारी बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए एसडीएम कुल्लू ने सब-डिवीजन के सभी शिक्षण संस्थानों में मंगलवार को छुट्टी घोषित कर दी है. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है.
3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने मंगलवार को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला और सोलन में भारी बारिश को लेकर यलो अलर्ट है.
IMD के अनुसार, हिमाचल में मानसून की सक्रियता अगले करीब एक सप्ताह तक बनी रह सकती है. ऐसे में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से फिलहाल राहत मिलने के आसार कम हैं.
मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता आज की तुलना में कुछ कमजोर हो सकती है. हालांकि, इस दौरान भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है. अगले चार दिनों के लिए कई जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है.
नदी-नालों और भूस्खलन वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील
भारी बारिश के दौरान अचानक भूस्खलन और सड़कों पर मलबा आने का खतरा बना हुआ है. IMD और प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों और खड्डों के किनारे न जाने तथा तेज बहाव वाले पानी को पार नहीं करने की सलाह दी है.
लोगों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया है.
बारिश से तापमान में गिरावट
बीते 24 घंटे में हुई बारिश का असर प्रदेश के तापमान पर भी पड़ा है. कई शहरों का अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. चंबा में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री कम होकर 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.