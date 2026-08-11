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हिमाचल में बारिश का कहर! चलती गाड़ी पर गिरीं चट्टानें, 2 घायल; 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल में भारी बारिश के बीच कुल्लू NH-305 पर चलती गाड़ी पर मलबा और चट्टानें गिरने से 2 लोग घायल हुए. प्रदेश में 259 सड़कें बंद हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 11, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:46 AM IST
हिमाचल में बारिश का कहर! चलती गाड़ी पर गिरीं चट्टानें, 2 घायल; 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

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