हिमाचल में भारी बारिश का कहर, 48 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी; पुल और घरों पर मंडराया खतरा

राज्य चुनें
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित कर दिया है. कांगड़ा, चंबा समेत राज्य के अधिकांश जिलों में मंगलवार रात से तेज बारिश जारी है. किन्नौर जिले के लिप्पा गांव में आधी रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद पेजर खड्ड में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे पुल और आसपास के कई घरों पर खतरा उत्पन्न हो गया.
रिस्पा गांव की सड़क बह गई
भारी बारिश के कारण किन्नौर की चेरंग खड्ड में जलस्तर बढ़ने से रिस्पा गांव को जोड़ने वाली सड़क बह गई. इससे गांव का संपर्क प्रभावित हो गया है. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों का आकलन किया जा रहा है.
अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
आज कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू और सोलन जिलों में येलो अलर्ट लागू है.
मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश के दो से तीन तीव्र दौर आ सकते हैं, जिससे फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और जलभराव जैसी स्थितियां बनने की आशंका है.
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और तेज हवाओं की संभावना
आईएमडी ने किन्नौर और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के हिमपात की संभावना जताई है. वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
3 जुलाई को भी रहेगा अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार 3 जुलाई को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान है. वहीं ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू और शिमला में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है.
4 जुलाई को पश्चिमी विक्षोभ कुछ कमजोर पड़ने की संभावना है, लेकिन मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी रहेगा.
5 और 6 जुलाई को फिर तेज होगा बारिश का दौर
मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होगा. इसके चलते 5 और 6 जुलाई को विशेष रूप से मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की संभावना है. इन दोनों दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
तापमान में आएगी गिरावट
लगातार बारिश के कारण प्रदेश के तापमान में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है. आईएमडी के अनुसार अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. बीते 24 घंटों में प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में लगभग 5.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है.
लोगों से सतर्क रहने की अपील
मौसम विभाग ने लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें. साथ ही धुंध और कम दृश्यता के कारण वाहन सावधानीपूर्वक चलाने तथा यात्रा से पहले मौसम की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है.