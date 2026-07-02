हिमाचल में भारी बारिश का कहर, 48 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी; पुल और घरों पर मंडराया खतरा

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित कर दिया है. कांगड़ा, चंबा समेत राज्य के अधिकांश जिलों में मंगलवार रात से तेज बारिश जारी है. किन्नौर जिले के लिप्पा गांव में आधी रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद पेजर खड्ड में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे पुल और आसपास के कई घरों पर खतरा उत्पन्न हो गया.