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हिमाचल में भारी बारिश का कहर, 48 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी; पुल और घरों पर मंडराया खतरा

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है. किन्नौर के पेजर खड्ड में बाढ़ आने से पुल और कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है, जबकि रिस्पा गांव को जोड़ने वाली सड़क बह गई. IMD ने अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 02, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:10 AM IST
हिमाचल में भारी बारिश का कहर, 48 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी; पुल और घरों पर मंडराया खतरा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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