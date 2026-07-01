/हिमाचल में मानसून का कहर! मनाली-काजा और चंबा-तीसा हाईवे बंद, अगले 72 घंटे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित करना शुरू कर दिया है. लगातार हो रही बारिश के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्ग और संपर्क सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कई क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है. मौसम विभाग ने 2 से 4 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
कांगड़ा और चंबा में सबसे ज्यादा बारिश
बीते 24 घंटों में कांगड़ा जिले के नगरोटा सूरियां में सबसे अधिक 102.5 मिमी और घमरौर में 95.2 मिमी बारिश दर्ज की गई. चंबा जिले में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते चंबा-तीसा हाईवे समेत कई सड़कें बंद हो गई हैं.
मनाली-काजा, मनाली-लेह और मनाली-जांस्कर मार्ग प्रभावित
लाहौल-स्पीति में बर्फ तेजी से पिघलने और तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. चिचोंग-खोलकसा के पास पानी की निकासी के लिए लगाया गया कलवर्ट बंद होने से मनाली-काजा राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया और यातायात रोकना पड़ा.
वहीं जिस्पा क्षेत्र में तेज बहाव के साथ भारी मलबा सड़क पर आने से मनाली-लेह और मनाली-जांस्कर मार्ग भी कुछ समय के लिए बंद रहे. बीआरओ ने देर रात जलस्तर कम होने के बाद सड़क को बहाल कर दिया.
जहालमा नाले में पानी बढ़ने के कारण स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं, जबकि किसान मजदूरों की मदद से अपनी फसल सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं.
रामपुर में टूटा अस्थायी पुल
शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के गानवी में तेज बारिश के कारण अस्थायी पुल बह गया, जिससे तीन पंचायतों का सड़क संपर्क टूट गया. शिमला, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर के कई इलाकों में भी सुबह से बारिश का दौर जारी है.
44 सड़कें और 254 ट्रांसफॉर्मर ठप
बारिश के कारण प्रदेशभर में 44 सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि 254 बिजली ट्रांसफॉर्मर भी प्रभावित हुए हैं. सबसे अधिक 28 सड़कें मंडी और 14 सड़कें कुल्लू जिले में बंद हैं.
अगले छह दिन तक बारिश का पूर्वानुमान
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार प्रदेश में अगले छह दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. आज किन्नौर, लाहौल-स्पीति और कुल्लू को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.
मौसम विभाग का कहना है कि आज रात से पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) और अधिक सक्रिय होगा. इसे देखते हुए 2 से 4 जुलाई के बीच राज्य के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
इन जिलों में पहुंच चुका है मानसून
मौसम विभाग के अनुसार मानसून किन्नौर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के अधिकांश हिस्सों में पहुंच चुका है. इसके अलावा शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में भी मानसून सक्रिय हो गया है.
तापमान में आएगी गिरावट
आईएमडी के मुताबिक अगले तीन से चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश शहरों का तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है.