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हिमाचल में मानसून का कहर! मनाली-काजा और चंबा-तीसा हाईवे बंद, अगले 72 घंटे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ भारी बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है. मनाली-काजा और चंबा-तीसा हाईवे बंद हैं, रामपुर में अस्थायी पुल बह गया और 2 से 4 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 01, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:03 PM IST
हिमाचल में मानसून का कहर! मनाली-काजा और चंबा-तीसा हाईवे बंद, अगले 72 घंटे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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