/हिमाचल में मानसून का कहर! मनाली-काजा और चंबा-तीसा हाईवे बंद, अगले 72 घंटे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित करना शुरू कर दिया है. लगातार हो रही बारिश के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्ग और संपर्क सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कई क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है. मौसम विभाग ने 2 से 4 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.