/हिमाचल में शुरू हुई नई हेलीकॉप्टर सेवा, अब मंडी-चंडीगढ़ और कुल्लू की हवाई यात्रा होगी आसान

इसके अलावा ऊना में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, जबकि नाहन और सोलन में भी नए हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है. वहीं लाहौल-स्पीति के रंगरीक में सेना के सहयोग से हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है.