/हिमाचल में शुरू हुई नई हेलीकॉप्टर सेवा, अब मंडी-चंडीगढ़ और कुल्लू की हवाई यात्रा होगी आसान

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए हवाई यात्रा को और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को अपने सरकारी आवास ‘ओकओवर’ से मंडी-चंडीगढ़ और कुल्लू-मंडी-चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर सेवाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया.
मंडी-चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर सेवा भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS-उड़ान) के तहत संचालित होगी, जबकि कुल्लू-मंडी-चंडीगढ़ सेवा का संचालन हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड बाजार आधारित (Non-RCS) मॉडल के तहत करेगी.
ऐसा रहेगा हेलीकॉप्टर का टाइम शेड्यूल
नई सेवा के तहत हेलीकॉप्टर रोजाना सुबह 9:00 बजे कुल्लू से उड़ान भरेगा और 9:10 बजे मंडी पहुंचेगा. इसके बाद 9:15 बजे मंडी से रवाना होकर 9:45 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगा.
वापसी में हेलीकॉप्टर सुबह 10:00 बजे चंडीगढ़ से उड़ान भरकर 10:30 बजे मंडी और 10:45 बजे कुल्लू पहुंचेगा.
किराया भी तय
यह सेवाएं मंडी के नव विकसित कांगनीधार हेलीपोर्ट से संचालित की जाएंगी.
मंडी-चंडीगढ़ (RCS-उड़ान) : ₹3,500
कुल्लू-मंडी-चंडीगढ़ : ₹8,500
कांगनीधार हेलीपोर्ट को आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस किया गया है और इसे क्षेत्रीय हवाई संपर्क का प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है.
पर्यटन और आपातकालीन सेवाओं को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इन हेलीकॉप्टर सेवाओं से यात्रा का समय काफी कम होगा. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आपातकालीन सेवाएं अधिक प्रभावी होंगी और दूरदराज़ क्षेत्रों के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और भारत सरकार के सहयोग से RCS-उड़ान योजना का विस्तार किया जा रहा है.
कई नए हेलीपोर्ट भी बन रहे
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट विकसित करने की दिशा में काम कर रही है.
हमीरपुर (जसकोट)
कांगड़ा (रक्कड़ और पालमपुर)
चंबा
इन स्थानों पर हेलीपोर्ट निर्माण अंतिम चरण में है।
इसके अलावा ऊना में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, जबकि नाहन और सोलन में भी नए हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है. वहीं लाहौल-स्पीति के रंगरीक में सेना के सहयोग से हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है.
नई हेलीकॉप्टर सेवाओं के शुरू होने से हिमाचल के लोगों, पर्यटकों और व्यावसायिक यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा.