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हिमाचल में शुरू हुई नई हेलीकॉप्टर सेवा, अब मंडी-चंडीगढ़ और कुल्लू की हवाई यात्रा होगी आसान

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में मंडी-चंडीगढ़ और कुल्लू-मंडी-चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है. जानें टिकट किराया, उड़ान का पूरा शेड्यूल, हेलीपोर्ट की जानकारी और मुख्यमंत्री सुक्खू ने क्या कहा.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 06, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:11 PM IST
हिमाचल में शुरू हुई नई हेलीकॉप्टर सेवा, अब मंडी-चंडीगढ़ और कुल्लू की हवाई यात्रा होगी आसान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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