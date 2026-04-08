हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 61 न्यायिक अधिकारियों के तबादले

Himachal High Court: हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायिक सेवा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 61 अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की है. 7 अप्रैल को जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

इस फेरबदल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वरिष्ठ सिविल जज और सिविल जज स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

प्रमुख तबादले

अधिसूचना के अनुसार, Shimla श्रम न्यायालय की प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनुजा सूद को Chamba में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वहीं, चंबा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति ठाकुर को शिमला श्रम न्यायालय में प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है.

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वरिष्ठ सिविल जज स्तर पर बदलाव

कुल्लू में तैनात वरिष्ठ सिविल जज विक्रांत कौंडल को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है.

मनिषा गोयल को Lahaul-Spiti से कुल्लू में वरिष्ठ सिविल जज-कम-सीजेएम बनाया गया है, जबकि निरंजन सिंह को कुल्लू से लाहौल-स्पीति भेजा गया है.

कई जिलों में व्यापक फेरबदल

अंब, ऊना, कांगड़ा, सोलन, नालागढ़, धर्मशाला और शिमला समेत कई जिलों में वरिष्ठ सिविल जज और एसीजेएम स्तर पर बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं. इसके साथ ही विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को भी बदला गया है.

नई नियुक्तियां और जिम्मेदारियां

कई सिविल जजों को नई तैनाती दी गई है—

-दीपिका नेगी को जोगिंदरनगर

-अशोक कुमार-II को जयसिंहपुर

-निकिता ताहिम को सोलन

इसके अलावा कुछ अधिकारियों को Himachal Pradesh High Court में लीव/ट्रेनिंग रिजर्व के रूप में रखा गया है.

विशेष नियुक्ति

चंबा में पार्थ जैन को मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. वहीं, कई अधिकारियों को पदोन्नति के बाद नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.