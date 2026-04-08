Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3170488
ZeePHH Trending Newsहिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 61 न्यायिक अधिकारियों के तबादले

हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 61 न्यायिक अधिकारियों के तबादले

Himachal Judges Transfer: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 61 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों का आदेश जारी किया है. शिमला, चंबा, कुल्लू समेत कई जिलों में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है. जानें पूरी लिस्ट और अपडेट.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 08, 2026, 12:12 PM IST

Trending Photos

हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 61 न्यायिक अधिकारियों के तबादले

Himachal High Court: हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायिक सेवा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 61 अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की है. 7 अप्रैल को जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

इस फेरबदल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वरिष्ठ सिविल जज और सिविल जज स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

प्रमुख तबादले
अधिसूचना के अनुसार, Shimla श्रम न्यायालय की प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनुजा सूद को Chamba में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वहीं, चंबा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति ठाकुर को शिमला श्रम न्यायालय में प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

वरिष्ठ सिविल जज स्तर पर बदलाव
कुल्लू में तैनात वरिष्ठ सिविल जज विक्रांत कौंडल को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है.
मनिषा गोयल को Lahaul-Spiti से कुल्लू में वरिष्ठ सिविल जज-कम-सीजेएम बनाया गया है, जबकि निरंजन सिंह को कुल्लू से लाहौल-स्पीति भेजा गया है.

कई जिलों में व्यापक फेरबदल
अंब, ऊना, कांगड़ा, सोलन, नालागढ़, धर्मशाला और शिमला समेत कई जिलों में वरिष्ठ सिविल जज और एसीजेएम स्तर पर बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं. इसके साथ ही विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को भी बदला गया है.

नई नियुक्तियां और जिम्मेदारियां
कई सिविल जजों को नई तैनाती दी गई है—
-दीपिका नेगी को जोगिंदरनगर
-अशोक कुमार-II को जयसिंहपुर
-निकिता ताहिम को सोलन
इसके अलावा कुछ अधिकारियों को Himachal Pradesh High Court में लीव/ट्रेनिंग रिजर्व के रूप में रखा गया है.

विशेष नियुक्ति
चंबा में पार्थ जैन को मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. वहीं, कई अधिकारियों को पदोन्नति के बाद नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

TAGS

Himachal High CourtHimachal Judges TransferHimachal Pradesh

Trending news

Police Reshuffle News
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਫੇਰਬਦਲ; ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
Himachal High Court
हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 61 न्यायिक अधिकारियों के तबादले
Punjab BJP Leader Accident
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੋਇਆ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
Faridkot Court Order
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਵਾਹ, ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ SIT ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम का कहर! बर्फबारी-बारिश से तबाही, लौटा दिसंबर-जनवरी का अहसास
RBI
RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.25% ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ, EMI ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
Giani Raghbir Singh
2 December ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੈਲੰਜ਼
Panchkula Police Action
ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਅਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Punjab Crop Damage
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਇਜ਼ਾ- ਖੁੱਡੀਆਂ
US Iran Ceasefire
ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ; ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਲਗਾਈ ਮੁਹਰ