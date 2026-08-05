/शादी बनी नौकरी में बाधा? वन मित्र भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महिला अभ्यर्थियों के लिए आई राहत

हाईकोर्ट ने मंडी जिले के द्रंग बीट की वन मित्र भर्ती में सर्वाधिक मेरिट हासिल करने वाली नीतू कुमारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वन विभाग को उन्हें तत्काल नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा कि उनकी नियुक्ति 15 मार्च 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और उन्हें वेतन, वरिष्ठता सहित सभी परिणामी लाभ भी दिए जाएं. हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा प्रभावित नहीं होगी.