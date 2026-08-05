/शादी बनी नौकरी में बाधा? वन मित्र भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महिला अभ्यर्थियों के लिए आई राहत

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में महिला अभ्यर्थियों के अधिकारों को लेकर अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर होगा. भर्ती प्रक्रिया के दौरान विवाह के कारण बदली परिस्थितियों को नियुक्ति से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता.
हाईकोर्ट ने मंडी जिले के द्रंग बीट की वन मित्र भर्ती में सर्वाधिक मेरिट हासिल करने वाली नीतू कुमारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वन विभाग को उन्हें तत्काल नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा कि उनकी नियुक्ति 15 मार्च 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और उन्हें वेतन, वरिष्ठता सहित सभी परिणामी लाभ भी दिए जाएं. हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा प्रभावित नहीं होगी.
दस्तावेज सत्यापन का उद्देश्य भी किया स्पष्ट
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दस्तावेज सत्यापन का मकसद केवल यह जांचना होता है कि आवेदन के समय प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र सही थे या नहीं. यदि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में विभाग को लंबा समय लगता है, तो इसका नुकसान अभ्यर्थी को नहीं उठाना चाहिए.
कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी अविवाहित महिला को चयन प्रक्रिया पूरी होने तक विवाह न करने के लिए बाध्य करता हो. इसलिए विवाह के बाद बीपीएल श्रेणी या ग्राम पंचायत की पात्रता में आए बदलाव के आधार पर अंक काटना और नियुक्ति से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला
हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णयों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी भर्ती में पात्रता का निर्धारण विज्ञापन में निर्धारित कट-ऑफ तिथि के अनुसार ही किया जाना चाहिए.
क्या था पूरा मामला?
नीतू कुमारी ने 30 दिसंबर 2023 की अंतिम तिथि से पहले वन मित्र पद के लिए आवेदन किया था. आवेदन के समय वह बीपीएल परिवार से थीं और संबंधित ग्राम पंचायत की निवासी भी थीं. उन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा पास की और दस्तावेज सत्यापन के लिए द्रंग बीट में प्रथम स्थान पर चयनित हुईं.
इस बीच मार्च 2024 में उनका विवाह हो गया। इसके बाद विभाग ने यह कहते हुए उनके बीपीएल अंक हटा दिए कि उनके ससुराल का परिवार बीपीएल श्रेणी में नहीं है और विवाह के बाद वह संबंधित ग्राम पंचायत की निवासी भी नहीं रहीं. इसी आधार पर उनकी जगह दूसरे अभ्यर्थी को नियुक्त कर दिया गया.
नीतू कुमारी ने विभाग के इस निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद विभाग की कार्रवाई को कानून के अनुरूप नहीं माना और नीतू कुमारी को नियुक्ति के साथ सभी सेवा लाभ देने के निर्देश जारी किए.