सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि बदलने की समय-सीमा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि में संशोधन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवा नियमों में निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बाद कर्मचारी की जन्मतिथि बदलने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती. केवल सहानुभूति, समानता या न्यायसंगत आधार पर निर्धारित समय-सीमा में छूट नहीं दी जा सकती.
न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की एकल पीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर नियमित द्वितीय अपील को मंजूर करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ऊना के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक टीजीटी शिक्षक की जन्मतिथि संशोधित करने का आदेश दिया गया था. हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिविजन, ऊना के मूल फैसले को बहाल कर दिया.
दो साल के भीतर करना होगा आवेदन
हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 के नियम 7.1 के नोट d1 का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी को सेवा में नियुक्ति के दो साल के भीतर जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन करना होता है. निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि को अंतिम माना जाएगा.
कोर्ट ने कहा कि समय-सीमा तय करने का उद्देश्य सेवा मामलों में लंबे समय तक बनी रहने वाली अनिश्चितता को खत्म करना है. जन्मतिथि में बदलाव से कर्मचारी की वरिष्ठता, सेवानिवृत्ति और पदोन्नति जैसे मामलों पर असर पड़ सकता है, इसलिए नियमों का पालन जरूरी है.
मैट्रिक प्रमाणपत्र को चुनौती देने में भी हुई देरी
अदालत ने यह भी पाया कि मैट्रिक प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि को चुनौती देने की तीन साल की कानूनी अवधि भी समाप्त हो चुकी थी. ऐसे में वर्ष 2004 में दायर सिविल मुकदमा अत्यधिक देरी से दाखिल किया गया था. इस आधार पर भी शिक्षक को राहत नहीं दी जा सकती थी.
क्या है पूरा मामला?
मामला टीजीटी नॉन-मेडिकल शिक्षक सुरेश कुमार से संबंधित है. उन्होंने मार्च 1985 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी. उनके प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 30 अगस्त 1968 दर्ज थी. बाद में 9 फरवरी 2001 को सरकारी सेवा में टीजीटी नॉन-मेडिकल के पद पर नियुक्ति के समय उनकी सेवा पुस्तिका में भी यही जन्मतिथि दर्ज की गई.
सुरेश कुमार का कहना था कि उन्होंने अपनी कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई, जिसने उनकी जन्मतिथि 1 सितंबर 1969 बताई. इसके बाद उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना के रिकॉर्ड से इसी जन्मतिथि का प्रमाण पत्र हासिल किया और 13 मई 2003 को शिक्षा निदेशक के समक्ष जन्मतिथि संशोधित करने के लिए आवेदन किया.
आवेदन पर राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सिविल अदालत का रुख किया.
ट्रायल कोर्ट का फैसला हाईकोर्ट ने किया बहाल
राज्य सरकार ने शिक्षक के दावे का विरोध करते हुए कहा कि स्कूल में दाखिले के समय उनके पिता ने भी 30 अगस्त 1968 को ही जन्मतिथि बताया था. साथ ही, सेवा नियमों के तहत जन्मतिथि में संशोधन के लिए निर्धारित दो साल की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी.
ट्रायल कोर्ट ने शिक्षक का मुकदमा खारिज कर दिया था, लेकिन प्रथम अपीलीय अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया. अब हाईकोर्ट ने प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट का निर्णय बहाल कर दिया है.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील मंजूर करते हुए स्पष्ट किया कि सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि संशोधन के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन अनिवार्य है और लंबे समय बाद ऐसी मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता.