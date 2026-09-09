सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि बदलने की समय-सीमा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

क्या है पूरा मामला?

मामला टीजीटी नॉन-मेडिकल शिक्षक सुरेश कुमार से संबंधित है. उन्होंने मार्च 1985 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी. उनके प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 30 अगस्त 1968 दर्ज थी. बाद में 9 फरवरी 2001 को सरकारी सेवा में टीजीटी नॉन-मेडिकल के पद पर नियुक्ति के समय उनकी सेवा पुस्तिका में भी यही जन्मतिथि दर्ज की गई.