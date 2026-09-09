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सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि बदलने की समय-सीमा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Himachal High Court ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि बदलने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया. तय समय-सीमा के बाद DOB संशोधन की मांग स्वीकार नहीं होगी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 09, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:25 PM IST
सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि बदलने की समय-सीमा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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