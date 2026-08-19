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हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश! चंद्रताल, शिकारी देवी और चूड़धार में सड़क निर्माण पर लगी रोक

Himachal High Court: हिमाचल हाईकोर्ट ने चंद्रताल, शिकारी देवी और चूड़धार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में नई सड़क और टारिंग के वन मंजूरी प्रस्ताव रोकने के निर्देश दिए.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 19, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:14 PM IST
हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश! चंद्रताल, शिकारी देवी और चूड़धार में सड़क निर्माण पर लगी रोक

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