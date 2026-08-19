/हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश! चंद्रताल, शिकारी देवी और चूड़धार में सड़क निर्माण पर लगी रोक

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क निर्माण और पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को लेकर गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने चंद्रताल झील, शिकारी देवी मंदिर और चूड़धार मंदिर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों तक नई सड़कों के निर्माण या मौजूदा सड़कों की टारिंग से जुड़े वन स्वीकृति प्रस्तावों को फिलहाल लंबित रखने के निर्देश दिए हैं.
हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज की जनहित याचिका
मामले का हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है और इसे जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया है. मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी. नेगी की डिवीजन बेंच ने हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव (वन), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग और हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मामले में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किए हैं.
संवेदनशील इलाकों में बढ़ती आवाजाही पर चिंता
कोर्ट ने कहा कि चंद्रताल झील, शिकारी देवी मंदिर और चूड़धार मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण हैं. इन क्षेत्रों तक मोटर योग्य सड़कों के जरिए आसान पहुंच बढ़ने से पर्यावरण पर दबाव बढ़ सकता है. कोर्ट ने पेड़ों की कटाई और पर्यावरणीय क्षरण के खतरे को देखते हुए इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत बताई.
चंद्रताल में नाइट कैंपिंग पर भी सवाल
हाईकोर्ट ने चंद्रताल झील के आसपास वन विभाग की ओर से रात में कैंपिंग की अनुमति दिए जाने पर भी सवाल उठाए. कोर्ट ने जानना चाहा कि पर्यटकों के रात्रि प्रवास के दौरान पैदा होने वाले मानव अपशिष्ट और प्लास्टिक कचरे के निपटारे की क्या व्यवस्था है.
कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या पर्यटकों के लिए वहां मोबाइल शौचालय उपलब्ध हैं और प्लास्टिक कचरे के उचित निपटारे की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.
सड़क निर्माण और टारिंग के प्रस्ताव रोकने के निर्देश
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित संवेदनशील क्षेत्रों तक नई सड़क बनाने या मौजूदा सड़कों की टारिंग के लिए यदि वन स्वीकृति से जुड़े कोई प्रस्ताव लंबित हैं, तो उन्हें फिलहाल आगे न बढ़ाया जाए.
मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर 2026 को होगी.