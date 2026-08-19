/हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश! चंद्रताल, शिकारी देवी और चूड़धार में सड़क निर्माण पर लगी रोक

हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज की जनहित याचिका

मामले का हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है और इसे जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया है. मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी. नेगी की डिवीजन बेंच ने हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव (वन), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग और हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मामले में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किए हैं.