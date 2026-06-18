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हिमाचल में CBSE अंग्रेजी शिक्षकों को बड़ी राहत! हाईकोर्ट ने हटाई नियुक्ति पत्रों पर रोक

Himachal High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने CBSE अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक हटा दी है. अदालत ने विज्ञापन की मूल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 18, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:54 PM IST
हिमाचल में CBSE अंग्रेजी शिक्षकों को बड़ी राहत! हाईकोर्ट ने हटाई नियुक्ति पत्रों पर रोक

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