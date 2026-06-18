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Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में CBSE अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक हटा दी है. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने मामले का निपटारा करते हुए निर्देश दिए कि विज्ञापन में निर्धारित मूल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं.
मामला CBSE अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा है, जिसके लिए 29 जनवरी 2026 को विज्ञापन जारी किया गया था. भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन के क्लॉज-5 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मानकों के आधार पर शुरू हुई थी. हालांकि बाद में जारी एक स्पष्टीकरण के आधार पर मेरिट सूची तैयार किए जाने से विवाद खड़ा हो गया था.
सरकार ने भी माना, विज्ञापन के बाद नियम नहीं बदले जा सकते
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद पात्रता संबंधी कोई नया स्पष्टीकरण लागू नहीं किया जा सकता. ऐसे में बाद में जारी निर्देशों के आधार पर पात्र घोषित किए गए उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा.
अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल वही अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र होंगे, जो विज्ञापन में निर्धारित मूल शर्तों को पूरा करते हैं.
पहले नियुक्तियों पर लगाई गई थी रोक
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य चयन आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा था कि चयन प्रक्रिया किस आधार पर पूरी की गई. उस समय अदालत को बताया गया था कि चयनित उम्मीदवारों का अंतिम परिणाम घोषित किया जा चुका है.
भविष्य में कानूनी विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए अदालत ने अंतरिम तौर पर नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी. अब अंतिम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने रोक हटाकर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दे दिए हैं.
इस फैसले से लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.