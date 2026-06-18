Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में CBSE अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक हटा दी है. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने मामले का निपटारा करते हुए निर्देश दिए कि विज्ञापन में निर्धारित मूल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं.