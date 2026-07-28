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हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ FIR या चालान के आधार पर नहीं रोकी जा सकती सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति

Himachal High Court News: हिमाचल हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि केवल FIR दर्ज होने या चालान पेश होने से सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती. आरोप तय होने से पहले सीलबंद लिफाफा (Sealed Cover) प्रक्रिया लागू नहीं होगी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 28, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:26 PM IST
हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ FIR या चालान के आधार पर नहीं रोकी जा सकती सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति

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