/हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ FIR या चालान के आधार पर नहीं रोकी जा सकती सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े एक अहम मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज होने या अदालत में चालान पेश होने भर से उसकी पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती. जब तक सक्षम अदालत कर्मचारी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय (चार्ज फ्रेम) नहीं करती, तब तक विभाग सीलबंद लिफाफा (Sealed Cover) प्रक्रिया लागू नहीं कर सकता.
यह फैसला न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने राजस्व विभाग के पटवारी राकेश कुमार की याचिका पर सुनाया.
पटवारी को पदोन्नति और एरियर देने के निर्देश
हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि राकेश कुमार से जुड़ा सीलबंद लिफाफा खोला जाए और उन्हें 11 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानते हुए फील्ड कानूनगो के पद पर पदोन्नत किया जाए. साथ ही उन्हें वरिष्ठता का लाभ और लंबित एरियर भी दिया जाए.
कब लागू हो सकती है सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया?
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया केवल तीन परिस्थितियों में ही अपनाई जा सकती है—
-कर्मचारी आधिकारिक रूप से निलंबित हो.
-विभागीय जांच में उसके खिलाफ चार्जशीट जारी हो चुकी हो.
-आपराधिक अदालत कर्मचारी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर चुकी हो.
हाईकोर्ट ने कहा कि राकेश कुमार के मामले में इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उनकी पदोन्नति रोकना नियमों के अनुरूप नहीं था.
क्या था पूरा मामला?
राजस्व विभाग में 11 अप्रैल 2025 को फील्ड कानूनगो पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक हुई थी. राकेश कुमार पदोन्नति के लिए पात्र थे, लेकिन उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले का हवाला देते हुए विभाग ने उनकी पदोन्नति पर निर्णय सीलबंद लिफाफे में रख दिया.
राकेश कुमार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. उन्होंने दलील दी कि डीपीसी की बैठक तक न तो उन्हें निलंबित किया गया था, न विभागीय जांच में चार्जशीट जारी हुई थी और न ही अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किए थे.
नियमों का पालन जरूरी: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पूर्व न्यायिक फैसलों और कार्मिक विभाग के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि केवल प्रारंभिक आपराधिक कार्रवाई के आधार पर किसी कर्मचारी की पदोन्नति रोकना कानूनी रूप से उचित नहीं है. अदालत ने स्पष्ट किया कि विभागों को पदोन्नति से जुड़े मामलों में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना होगा.