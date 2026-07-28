/हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ FIR या चालान के आधार पर नहीं रोकी जा सकती सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति

Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े एक अहम मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज होने या अदालत में चालान पेश होने भर से उसकी पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती. जब तक सक्षम अदालत कर्मचारी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय (चार्ज फ्रेम) नहीं करती, तब तक विभाग सीलबंद लिफाफा (Sealed Cover) प्रक्रिया लागू नहीं कर सकता.