दरअसल, 3 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए तीन न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल के नामों की सिफारिश की थी. कॉलेजियम की इस अनुशंसा के बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच अरविंद मल्होत्रा ने इसे न्यायिक समीक्षा के लिए चुनौती दे दी.