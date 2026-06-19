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Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. धर्मशाला स्थित फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की हालिया सिफारिशों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है.
याचिका में अरविंद मल्होत्रा ने आरोप लगाया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए की गई सिफारिशों में उनकी वरिष्ठता की अनदेखी की गई है. उनका कहना है कि उनसे जूनियर अधिकारियों के नाम पदोन्नति के लिए आगे बढ़ाए गए, जबकि उनके सेवा रिकॉर्ड और अनुभव पर उचित विचार नहीं किया गया.
दरअसल, 3 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए तीन न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल के नामों की सिफारिश की थी. कॉलेजियम की इस अनुशंसा के बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच अरविंद मल्होत्रा ने इसे न्यायिक समीक्षा के लिए चुनौती दे दी.
याचिकाकर्ता का दावा है कि वह सेवा में इन तीनों अधिकारियों से वरिष्ठ हैं और उनका कार्य प्रदर्शन भी बेहतर रहा है. इसके बावजूद उनके नाम पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी वरिष्ठता को दूसरी बार नजरअंदाज किया गया है, जिससे उनके वैध अधिकारों और न्यायोचित अपेक्षाओं का उल्लंघन हुआ है.
याचिका में यह भी कहा गया है कि चयन प्रक्रिया के दौरान उनकी वरिष्ठता और योग्यता को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया तथा उनके मामले पर निष्पक्ष तरीके से विचार नहीं किया गया.
अरविंद मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कॉलेजियम की सिफारिशों की वैधता और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता की जांच की जाए. उनका कहना है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सभी पात्र अधिकारियों के मामलों पर पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से विचार किया जाना चाहिए.
फिलहाल, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की तारीख तय किए जाने का इंतजार है. मामले के परिणाम पर न्यायिक नियुक्तियों से जुड़े व्यापक सवालों और प्रक्रियाओं पर भी नजर रहेगी.