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हिमाचल हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्ति विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सीनियर जज ने कॉलेजियम की सिफारिश को दी चुनौती

Shimla News: याचिका में अरविंद मल्होत्रा ने आरोप लगाया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए की गई सिफारिशों में उनकी वरिष्ठता की अनदेखी की गई है. उनका कहना है कि उनसे जूनियर अधिकारियों के नाम पदोन्नति के लिए आगे बढ़ाए गए, जबकि उनके सेवा रिकॉर्ड और अनुभव पर उचित विचार नहीं किया गया.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 19, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:08 PM IST
हिमाचल हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्ति विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सीनियर जज ने कॉलेजियम की सिफारिश को दी चुनौती

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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