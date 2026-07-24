किन्नौर कैलाश यात्रा पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, यात्रा पर रोक की मांग खारिज

Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किन्नौर कैलाश यात्रा-2026 को निर्धारित सुरक्षा मानकों और सभी आवश्यक प्रोटोकॉल के साथ जारी रखने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को यात्रा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आदेश देते हुए ग्राम पंचायत पवारी को यात्रा के संचालन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से रोक दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.