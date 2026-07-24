किन्नौर कैलाश यात्रा पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, यात्रा पर रोक की मांग खारिज

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किन्नौर कैलाश यात्रा-2026 को निर्धारित सुरक्षा मानकों और सभी आवश्यक प्रोटोकॉल के साथ जारी रखने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को यात्रा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आदेश देते हुए ग्राम पंचायत पवारी को यात्रा के संचालन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से रोक दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.
ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को दी गई चुनौती
यह मामला उन दो पंजीकृत सोसायटियों की याचिका पर सामने आया, जिन्होंने ग्राम पंचायत पवारी द्वारा 13 जुलाई को पारित उस प्रस्ताव को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें किन्नौर कैलाश यात्रा पर स्थायी रोक लगाने और एक याचिकाकर्ता सोसायटी को भंग करने की सिफारिश की गई थी.
पंचायत के अनुसार आयोजित विशेष ग्राम सभा में 62 लोगों ने यात्रा जारी रखने का समर्थन किया, जबकि 112 लोगों ने यात्रा का विरोध किया था, जिसके आधार पर यह प्रस्ताव पारित किया गया था.
सोसायटियों ने उठाया कानूनी अधिकार का सवाल
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दोनों संस्थाएं हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 के तहत विधिवत पंजीकृत हैं और किसी भी ग्राम पंचायत को उन्हें भंग करने या उनके संचालन पर रोक लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है.
सरकार के तय कार्यक्रम के अनुसार जारी है यात्रा
याचिका में यह भी बताया गया कि राज्य सरकार की 12 जून को हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किन्नौर कैलाश यात्रा-2026 का आयोजन 1 जुलाई से 30 जुलाई तक निर्धारित किया गया है. आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्रशासनिक प्राधिकरण यात्रा की अवधि बढ़ाने पर भी निर्णय ले सकता है.
हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद फिलहाल किन्नौर कैलाश यात्रा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी, जबकि मामले पर अंतिम निर्णय अगली सुनवाई के बाद लिया जाएगा.