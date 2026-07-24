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किन्नौर कैलाश यात्रा पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, यात्रा पर रोक की मांग खारिज

Himachal High Court: हिमाचल हाईकोर्ट ने किन्नौर कैलाश यात्रा 2026 को जारी रखने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने ग्राम पंचायत पवारी को यात्रा में हस्तक्षेप से रोका और जिला प्रशासन को सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ यात्रा संचालित करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 24, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:18 PM IST
किन्नौर कैलाश यात्रा पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, यात्रा पर रोक की मांग खारिज

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