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हिमाचल HC का बड़ा फैसला: शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं, युवती की मौत के केस में FIR रद्द

Himachal High Court ने युवती की आत्महत्या के मामले में कहा कि सिर्फ शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए पर्याप्त नहीं है. कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ FIR रद्द कर दी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 18, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:33 AM IST
हिमाचल HC का बड़ा फैसला: शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं, युवती की मौत के केस में FIR रद्द

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