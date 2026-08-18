/हिमाचल HC का बड़ा फैसला: शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं, युवती की मौत के केस में FIR रद्द

Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि सिर्फ शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है. बिलासपुर की एक युवती की आत्महत्या के मामले में कोर्ट ने विवेक शर्मा के खिलाफ दर्ज FIR और IPC की धारा 306 के तहत चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया.