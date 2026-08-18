/हिमाचल HC का बड़ा फैसला: शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं, युवती की मौत के केस में FIR रद्द

राज्य चुनें
Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि सिर्फ शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है. बिलासपुर की एक युवती की आत्महत्या के मामले में कोर्ट ने विवेक शर्मा के खिलाफ दर्ज FIR और IPC की धारा 306 के तहत चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया.
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने कहा कि धारा 306 IPC के तहत अपराध साबित करने के लिए आरोपी की ओर से आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष या गंभीर रूप से उकसाने अथवा सहायता करने का स्पष्ट मामला होना जरूरी है. केवल आरोपी के व्यवहार या शादी से इनकार को अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता.
शादी से इनकार को नहीं माना जा सकता ‘उकसावा’
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि शादी से इनकार, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, अपने आप में IPC की धारा 107 के तहत ‘उकसाने’ के बराबर नहीं है.
कोर्ट के अनुसार अभियोजन को यह स्थापित करना जरूरी है कि आरोपी के किसी प्रत्यक्ष कृत्य या सहायता के कारण मृतका के सामने आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. मौजूदा मामले में रिकॉर्ड पर ऐसे पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, जिनसे आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध से जोड़ा जा सके.
क्या था पूरा मामला?
शिकायतकर्ता मोहम्मद इरफान खान, मृतका मराया खातून का भाई है. शिकायत के अनुसार 20 वर्षीय मराया B.A. प्रथम वर्ष की छात्रा थी और विवेक शर्मा के साथ रिश्ते में थी.
आरोप था कि विवेक ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया. इससे वह मानसिक तनाव में थी. 26 अगस्त 2022 को मराया शादी के संबंध में बातचीत करने के लिए बिलासपुर स्थित विवेक के घर पहुंची थी.
वहां शादी को लेकर परिवार के बीच बातचीत हुई. विवेक के पिता अम्बा प्रसाद ने फोन पर मृतका के परिवार को बताया कि अलग-अलग सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण यह विवाह संभव नहीं है.
अगले दिन मिली आत्महत्या की खबर
अगले दिन सुबह मराया के आत्महत्या करने की सूचना मिली. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत फांसी लगाने से होने की पुष्टि हुई.
आत्महत्या नोट में मराया ने यह आशंका जताई थी कि विवेक ने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली है. हालांकि, अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक विवेक ने उस समय तक किसी अन्य महिला से शादी नहीं की थी.
इन सभी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि धारा 306 IPC के तहत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता. कोर्ट ने विवेक शर्मा के खिलाफ दर्ज FIR और संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया.