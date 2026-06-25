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Shimla News/Sandeep Singh: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग द्वारा करीब 75 करोड़ प्लास्टिक एक्साइज होलोग्राम लेबल की खरीद को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, आबकारी विभाग, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए हैं. अदालत ने सभी प्रतिवादियों को अगली सुनवाई से पहले जवाब दायर करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त 2026 को होगी.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पर्यावरण से जुड़े इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया. अदालत ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं.
यह जनहित याचिका देहरादून के अधिवक्ता एवं पर्यावरणविद् अभिनव थापर द्वारा दायर की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश सरकार का आबकारी विभाग शराब की बोतलों पर लगाए जाने वाले होलोग्राम के लिए करीब 75 करोड़ प्लास्टिक एक्साइज होलोग्राम लेबल खरीदने की प्रक्रिया में है. याचिका के अनुसार ये होलोग्राम लेबल 36 माइक्रोन प्लास्टिक से बने हैं, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं.
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यह टेंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2016, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 तथा प्रधानमंत्री के “प्लास्टिक फ्री इंडिया” अभियान की भावना के विपरीत है. याचिका में यह भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पहले ही इस टेंडर को संशोधित या रद्द करने की सलाह दे चुका था, लेकिन इसके बावजूद खरीद प्रक्रिया जारी रखी गई.
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि देश के कई राज्य अब पेपर आधारित और पर्यावरण-अनुकूल सुरक्षा लेबल अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. मामले में अब सभी प्रतिवादियों को 17 अगस्त से पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा.