Shimla News/Sandeep Singh: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग द्वारा करीब 75 करोड़ प्लास्टिक एक्साइज होलोग्राम लेबल की खरीद को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, आबकारी विभाग, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए हैं. अदालत ने सभी प्रतिवादियों को अगली सुनवाई से पहले जवाब दायर करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त 2026 को होगी.