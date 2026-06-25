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75 करोड़ के प्लास्टिक होलोग्राम खरीद मामले पर HC सख्त! केंद्र-राज्य सरकार समेत कई विभागों को भेजा नोटिस

Himachal High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 75 करोड़ प्लास्टिक एक्साइज होलोग्राम लेबल खरीद मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आबकारी विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत कई विभागों को नोटिस जारी किया है. 17 अगस्त को होगी अगली सुनवाई.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 25, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:10 PM IST
75 करोड़ के प्लास्टिक होलोग्राम खरीद मामले पर HC सख्त! केंद्र-राज्य सरकार समेत कई विभागों को भेजा नोटिस
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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