कुल्लू चरस बरामदगी मामले की जांच अब करेगी CBI, हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर उठाए सवाल

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू के भुंतर में 28 ग्राम चरस और 4 लाख रुपये नकद बरामदगी से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने के आदेश दिए हैं. न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान स्थानीय पुलिस की जांच में कई गंभीर खामियां पाते हुए निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच को आवश्यक बताया.
हालांकि, अदालत ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि शुरुआती चरण में केवल आरोपों के आधार पर एफआईआर खत्म नहीं की जा सकती, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी दर्ज है.
पुलिस जांच में मिली कई विसंगतियां
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठाए. अदालत ने पूछा कि आरोपियों को शाम करीब 6:50 बजे से रात 1:30 बजे तक घटनास्थल पर लगभग सात घंटे क्यों रोके रखा गया. पुलिस इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी.
पुलिस ने यह भी बताया कि कार्रवाई के दौरान ई-साक्ष्य ऐप काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण पूरी तलाशी और बरामदगी की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी.
घायल होने की घटना पर भी उठे सवाल
कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता जामयांग तेसरिंग के गंभीर रूप से घायल होने की परिस्थितियों को लेकर पुलिस स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकी. अदालत ने पूछा कि वाहन की टक्कर कैसे हुई और घटना किन परिस्थितियों में हुई, लेकिन जांच एजेंसी इसका संतोषजनक जवाब देने में असफल रही.
इन सभी पहलुओं को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए स्थानीय पुलिस पर भरोसा करना उचित नहीं होगा और जांच सीबीआई को सौंप दी.
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, 22 फरवरी 2026 को भुंतर के सिउंड क्षेत्र में लगाए गए नाके पर मणिकर्ण की ओर से आ रही एक कार की तलाशी के दौरान 28 ग्राम चरस और एक सूटकेस से 4 लाख रुपये नकद बरामद किए गए थे. इसके बाद आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.
याचिकाकर्ताओं ने लगाए गंभीर आरोप
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दावा किया कि मामला पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत है. उनका कहना है कि जामयांग तेसरिंग अमेरिका से भारत लौटने के बाद अपने साथियों के साथ नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए मनाली और मणिकर्ण क्षेत्र का दौरा कर रहे थे.
उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कार से नकदी मिलने के बाद जबरन वसूली की कोशिश की और विरोध करने पर उनके बैग में चरस रखकर झूठा मामला दर्ज कर दिया. याचिका में यह भी कहा गया कि उन्हें कई घंटे तक बिना भोजन और पानी के मौके पर रोके रखा गया. इसी दौरान धक्का लगने से जामयांग तेसरिंग सड़क पर गिर गए और एक टेंपो ट्रैवलर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए.
इन्हीं आरोपों और पुलिस जांच में सामने आई खामियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने मामले की स्वतंत्र जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया.