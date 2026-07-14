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कुल्लू चरस बरामदगी मामले की जांच अब करेगी CBI, हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर उठाए सवाल

Himachal High Court: हिमाचल हाईकोर्ट ने कुल्लू के भुंतर चरस बरामदगी मामले की जांच CBI को सौंप दी. कोर्ट ने स्थानीय पुलिस की जांच में गंभीर खामियां पाईं और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 14, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:37 PM IST
कुल्लू चरस बरामदगी मामले की जांच अब करेगी CBI, हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर उठाए सवाल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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