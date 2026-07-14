कुल्लू चरस बरामदगी मामले की जांच अब करेगी CBI, हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर उठाए सवाल

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कार से नकदी मिलने के बाद जबरन वसूली की कोशिश की और विरोध करने पर उनके बैग में चरस रखकर झूठा मामला दर्ज कर दिया. याचिका में यह भी कहा गया कि उन्हें कई घंटे तक बिना भोजन और पानी के मौके पर रोके रखा गया. इसी दौरान धक्का लगने से जामयांग तेसरिंग सड़क पर गिर गए और एक टेंपो ट्रैवलर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए.