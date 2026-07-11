Add Zee Business As A Preferred Source
App

हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश: होटल-रेस्तरां को बताना होगा पनीर असली है या एनालॉग

Himachal High Court: हिमाचल हाईकोर्ट ने होटल, रेस्टोरेंट, कैटरर्स और ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स को आदेश दिया है कि वे मेन्यू और बिल में स्पष्ट लिखें कि परोसा जा रहा पनीर और चीज़ असली दूध से बना है या एनालॉग (वनस्पति तेल और स्टार्च) से तैयार किया गया है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 11, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:43 PM IST
हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश: होटल-रेस्तरां को बताना होगा पनीर असली है या एनालॉग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਿਰਫ਼ 16 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ SIR ਅਧੀਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
Punjab Voter List 20261 hr ago
2
Gurdaspur News1 hr ago
3
Kapurthala news2 hrs ago
4
mandi news3 hrs ago
5
faridkot news3 hrs ago