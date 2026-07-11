हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश: होटल-रेस्तरां को बताना होगा पनीर असली है या एनालॉग

पहले भी जारी हो चुके हैं निर्देश

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कर्ण धवन ने बताया कि इस संबंध में मई 2026 में स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को प्रतिनिधित्व भेजा गया था. इसके बाद जून 2026 में संयुक्त आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) की ओर से प्रदेश के सभी सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को निर्देश जारी किए गए थे कि होटल, रेस्तरां और ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स यह जानकारी ग्राहकों के लिए अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें.