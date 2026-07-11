हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश: होटल-रेस्तरां को बताना होगा पनीर असली है या एनालॉग

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Himachal High Court: हिमाचल हाईकोर्ट ने होटल, रेस्टोरेंट, कैटरर्स और ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स को आदेश दिया है कि वे मेन्यू और बिल में स्पष्ट लिखें कि परोसा जा रहा पनीर और चीज़ असली दूध से बना है या एनालॉग (वनस्पति तेल और स्टार्च) से तैयार किया गया है.
Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में होटल, रेस्तरां, कैटरर्स और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने कहा है कि ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताया जाए कि परोसा जा रहा पनीर और चीज़ दूध से तैयार किया गया है या फिर वनस्पति तेल और स्टार्च से बने एनालॉग उत्पाद का इस्तेमाल किया गया है.
मेन्यू, बिल और डिस्प्ले बोर्ड पर देनी होगी जानकारी
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को अपने मेन्यू, बिल और डिस्प्ले बोर्ड पर यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि इस्तेमाल किया गया पनीर और चीज़ डेयरी उत्पाद है या एनालॉग.
अदालत ने यह भी माना कि राज्य सरकार इस संबंध में पहले ही होटल, रेस्तरां, कैटरर्स और ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है.
टेस्टिंग और रिकॉर्ड रखने का मुद्दा उठाया गया
याचिकाकर्ता डॉ. विनोद कुमार धवन की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि केवल जानकारी देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्पादों की नियमित सैंपलिंग, जांच (टेस्टिंग) और उसके रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना भी जरूरी है. उनका कहना था कि यह पहलू भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के अनुरूप अनिवार्य है.
हाईकोर्ट ने दिया नया प्रतिनिधित्व देने का अवसर
इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष नया प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति दी है. साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि प्राप्त प्रतिनिधित्व पर नियमानुसार स्वतंत्र और शीघ्र निर्णय लिया जाए.
पहले भी जारी हो चुके हैं निर्देश
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कर्ण धवन ने बताया कि इस संबंध में मई 2026 में स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को प्रतिनिधित्व भेजा गया था. इसके बाद जून 2026 में संयुक्त आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) की ओर से प्रदेश के सभी सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को निर्देश जारी किए गए थे कि होटल, रेस्तरां और ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स यह जानकारी ग्राहकों के लिए अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें.
हालांकि, सैंपलिंग और टेस्टिंग के रिकॉर्ड को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने के कारण यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जिस पर अदालत ने आगे आवश्यक कार्रवाई का रास्ता खुला रखा है.