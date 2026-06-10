सुनवाई में देरी का तर्क नहीं माना

याचिकाकर्ता ने अदालत में दलील दी थी कि ट्रायल में देरी हो रही है और इस कारण उन्हें नियमित जमानत दी जानी चाहिए. हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि अभी मामले के सभी गवाहों के बयान दर्ज नहीं हुए हैं और केवल एक-दो तारीखों पर गवाही पूरी न होने को जानबूझकर देरी नहीं माना जा सकता.