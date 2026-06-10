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Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या से जुड़े एक संवेदनशील मामले में आरोपी ससुर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान माना कि मामले की सुनवाई में ऐसी कोई असामान्य देरी नहीं हुई है, जिसे आरोपी के त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन माना जा सके.
सुनवाई में देरी का तर्क नहीं माना
याचिकाकर्ता ने अदालत में दलील दी थी कि ट्रायल में देरी हो रही है और इस कारण उन्हें नियमित जमानत दी जानी चाहिए. हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि अभी मामले के सभी गवाहों के बयान दर्ज नहीं हुए हैं और केवल एक-दो तारीखों पर गवाही पूरी न होने को जानबूझकर देरी नहीं माना जा सकता.
अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियों में आरोपी जमानत का हकदार नहीं है. हालांकि यदि भविष्य में सुनवाई की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तो वह दोबारा अदालत का रुख कर सकता है.
अप्रैल 2025 में दर्ज हुआ था मामला
मामला जिला सोलन के नालागढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां 21 अप्रैल 2025 को शिकायत के आधार पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. जांच के दौरान पुलिस ने पति, ससुर, सास, बहन और चाचा समेत परिवार के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था.
हालांकि मामले में कुछ आरोपियों को बाद में जमानत मिल गई, लेकिन आरोपी ससुर 21 अप्रैल 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं.
शादी के पांच महीने बाद हुई थी महिला की मौत
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पीड़िता की शादी 6 नवंबर 2024 को हुई थी. विवाह के करीब पांच महीने बाद 23 अप्रैल 2025 को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी.
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पीड़िता को कम दहेज लाने के कारण लगातार प्रताड़ित किया जाता था. परिवार पर कार की मांग को लेकर दबाव बनाने और मारपीट करने के आरोप भी लगाए गए हैं.
धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ दबाव के भी आरोप
एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि पीड़िता सिख धर्म से संबंध रखती थी, लेकिन उसे अपनी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत गैर-शाकाहारी भोजन बनाने और नथ पहनने के लिए मजबूर किया जाता था.
शिकायतकर्ता के अनुसार जब परिजन पीड़िता के ससुराल पहुंचे तो वह बेहोशी की हालत में मिली. आरोप है कि उसे अस्पताल ले जाने के प्रयास में भी परिवार के कुछ सदस्यों ने बाधा डाली.
प्रथम दृष्टया संलिप्तता के संकेत
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायत और जांच के दौरान सामने आए आरोप प्रथम दृष्टया आरोपी की मामले में संलिप्तता की ओर संकेत करते हैं. इसी आधार पर अदालत ने इस चरण में जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.