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शादी के 5 महीने बाद बहू की मौत, HC ने दहेज उत्पीड़न मामले में ससुर की जमानत याचिका की खारिज

Dowry Harassment Case: हिमाचल हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या से जुड़े मामले में आरोपी ससुर की जमानत याचिका खारिज कर दी. मामले में पीड़िता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 10, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:02 PM IST
शादी के 5 महीने बाद बहू की मौत, HC ने दहेज उत्पीड़न मामले में ससुर की जमानत याचिका की खारिज

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