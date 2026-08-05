/बहू के नाम मकान होने पर भी सास को नहीं किया जा सकता बेदखल, हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साझा गृह (Shared Household) और महिलाओं के आवासीय अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि सास और बहू घरेलू संबंध (Domestic Relationship) के तहत किसी घर में साथ रह चुकी हैं, तो केवल इस आधार पर सास को बेदखल नहीं किया जा सकता कि मकान बहू के नाम दर्ज है.
न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की एकल पीठ ने मंडी निवासी सुरभि बेदी की याचिका खारिज करते हुए निचली अदालतों के आदेशों को बरकरार रखा. कोर्ट ने कहा कि साझा गृह की पहचान संपत्ति के स्वामित्व से नहीं, बल्कि इस तथ्य से होती है कि संबंधित पक्ष घरेलू संबंध के तहत उस घर में साथ रह चुके हैं. ऐसे में सास को भी उस घर में रहने का कानूनी अधिकार प्राप्त है.
घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के आवास संबंधी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. अदालत ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के सतीश चन्द्र अहूजा बनाम स्नेहा अहूजा और प्रभा त्यागी बनाम कमलेश देवी मामलों का हवाला देते हुए कहा कि साझा गृह वह स्थान है, जहां पक्षकार किसी भी समय घरेलू संबंध के तहत साथ रहे हों, भले ही संपत्ति का मालिक कोई एक व्यक्ति ही क्यों न हो.
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सास, बहू, पत्नी, मां, बेटी या संयुक्त परिवार की अन्य महिला सदस्य साझा गृह में निवास का अधिकार रखती हैं. यदि किसी महिला को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना ऐसे घर से निकाला जाता है, तो यह उसके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा.
किरायेदार रखकर भी नहीं कर सकती बेदखल
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बहू मकान में किरायेदार रखकर भी सास को साझा गृह से बेदखल नहीं कर सकती. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के संयुक्त कब्जा बहाल करने के आदेश को सही ठहराते हुए उसे बरकरार रखा.
क्या था मामला?
याचिकाकर्ता बहू का कहना था कि विवादित मकान उसकी स्वयं की कमाई से खरीदी गई जमीन पर बनाया गया है, इसलिए उसे साझा गृह नहीं माना जा सकता. उसने यह भी तर्क दिया कि सास को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उसके खिलाफ याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है और निचली अदालतों ने कानून की गलत व्याख्या करते हुए राहत प्रदान की है.
वहीं सास ने अदालत में कहा कि बेटे के विवाह के बाद सभी एक ही घर में साथ रहते थे. बाद में बहू ने घर में किरायेदार रखकर 7 नवंबर 2025 को उन्हें जबरन बाहर कर दिया. इसके बाद उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण और साझा गृह में पुनः संयुक्त कब्जा बहाल करने की मांग की. निचली अदालतों ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए राहत दी थी, जिसे अब हिमाचल हाईकोर्ट ने भी सही ठहराते हुए बरकरार रखा.