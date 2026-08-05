/बहू के नाम मकान होने पर भी सास को नहीं किया जा सकता बेदखल, हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला

घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के आवास संबंधी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. अदालत ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के सतीश चन्द्र अहूजा बनाम स्नेहा अहूजा और प्रभा त्यागी बनाम कमलेश देवी मामलों का हवाला देते हुए कहा कि साझा गृह वह स्थान है, जहां पक्षकार किसी भी समय घरेलू संबंध के तहत साथ रहे हों, भले ही संपत्ति का मालिक कोई एक व्यक्ति ही क्यों न हो.