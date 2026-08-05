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बहू के नाम मकान होने पर भी सास को नहीं किया जा सकता बेदखल, हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला

Himachal High Court: हिमाचल हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि केवल मकान बहू के नाम होने के आधार पर सास को साझा गृह से बेदखल नहीं किया जा सकता. घरेलू संबंध के तहत साथ रहने पर सास को भी निवास का कानूनी अधिकार है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 05, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:34 PM IST
बहू के नाम मकान होने पर भी सास को नहीं किया जा सकता बेदखल, हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला

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