हिमाचल हाईकोर्ट में जल्द होगी बड़ी नियुक्ति! तीन नए जजों के नाम पर लगी मुहर

Shimla News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने की संभावना है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के लिए तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है. सिफारिश में चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल के नाम शामिल हैं.

यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में आयोजित सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में लिया गया. कॉलेजियम ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी शामिल है.

हालांकि फिलहाल यह केवल कॉलेजियम की सिफारिश है. नियुक्तियों को अंतिम रूप केंद्र सरकार की मंजूरी और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही दिया जाएगा. सभी संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी होने के पश्चात तीनों नामित अधिकारी न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल सकेंगे.

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लंबित मामलों के निपटारे में मिल सकती है तेजी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 17 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 12 न्यायाधीश कार्यरत हैं. ऐसे में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से अदालत में लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

वर्तमान में न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं. उनके नेतृत्व में अदालत में विभिन्न संवैधानिक, प्रशासनिक और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई की जा रही है.

न्यायिक क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि रिक्त पदों को भरने से न्यायिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी और मामलों के शीघ्र निपटारे में मदद मिलेगी.