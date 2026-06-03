Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3236829
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल हाईकोर्ट में जल्द होगी बड़ी नियुक्ति! तीन नए जजों के नाम पर लगी मुहर

Himachal High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का रास्ता साफ होता दिख रहा है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं. नियुक्ति के बाद लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 03, 2026, 06:09 PM IST

Trending Photos

हिमाचल हाईकोर्ट में जल्द होगी बड़ी नियुक्ति! तीन नए जजों के नाम पर लगी मुहर

Shimla News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने की संभावना है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के लिए तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है. सिफारिश में चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल के नाम शामिल हैं.

यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में आयोजित सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में लिया गया. कॉलेजियम ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी शामिल है.

हालांकि फिलहाल यह केवल कॉलेजियम की सिफारिश है. नियुक्तियों को अंतिम रूप केंद्र सरकार की मंजूरी और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही दिया जाएगा. सभी संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी होने के पश्चात तीनों नामित अधिकारी न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

लंबित मामलों के निपटारे में मिल सकती है तेजी
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 17 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 12 न्यायाधीश कार्यरत हैं. ऐसे में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से अदालत में लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

वर्तमान में न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं. उनके नेतृत्व में अदालत में विभिन्न संवैधानिक, प्रशासनिक और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई की जा रही है.

न्यायिक क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि रिक्त पदों को भरने से न्यायिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी और मामलों के शीघ्र निपटारे में मदद मिलेगी.

TAGS

Himachal High CourtShimla NewsHimachal Pradesh

Trending news

Zirakpur Illegal Construction
ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੇਸੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ
Solan News
सोलन नगर निगम चुनाव में गुटबाजी बनी हार की वजह, विकास कार्य जारी रहेंगे: मुकेश अग्नि
CM Bhagwant Mann
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Kullu News
जनगणना 2027 के नाम पर हो सकती है ठगी! बिलासपुर DC ने जारी की बड़ी चेतावनी
Kullu News
सफाई कर्मचारियों को स्थायी रोजगार देने की मांग, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने को ज्ञापन
amritsar news
2.225 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 6 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Shimla News
हिमाचल-पंजाब बॉर्डर पर फिर तनाव! बीजेपी की सरकार से एंट्री टैक्स वापस लेने की मांग
hamirpur news
हमीरपुर में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू, 18 पदों के लिए 400 अभ्यर्थी
Shimla News
कांग्रेस सत्ता का सेमीफाइनल हार चुकी, जनता ने सरकार को पूरी तरह नकारा— रणधीर शर्मा
Ferozepur news
1,30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ