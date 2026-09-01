/बेटियों के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! दो बेटियों वाली महिलाओं को मिलेंगे 2 अतिरिक्त अंक, नौकरी का रास्ता साफ

विभाग ने जोड़ी थी परिवार नियोजन की शर्त

मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि वर्ष 2016 की मूल अधिसूचना में दो बेटियों वाली महिलाओं को 2 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया गया था. हालांकि, महिला एवं बाल कल्याण निदेशक की ओर से 2018 में जारी स्पष्टीकरण में इन अंकों के लिए एक अतिरिक्त शर्त जोड़ दी गई.