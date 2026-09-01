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बेटियों के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! दो बेटियों वाली महिलाओं को मिलेंगे 2 अतिरिक्त अंक, नौकरी का रास्ता साफ

Himachal High Court: हिमाचल हाईकोर्ट ने दो बेटियों और बिना बेटे वाली महिलाओं को आंगनवाड़ी भर्ती में 2 अतिरिक्त अंक देने का आदेश दिया. प्रोमिला देवी को पिछली तारीख से नियुक्ति और बकाया वेतन मिलेगा.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 01, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:48 PM IST
बेटियों के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! दो बेटियों वाली महिलाओं को मिलेंगे 2 अतिरिक्त अंक, नौकरी का रास्ता साफ

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