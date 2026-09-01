/बेटियों के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! दो बेटियों वाली महिलाओं को मिलेंगे 2 अतिरिक्त अंक, नौकरी का रास्ता साफ

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बेटियों के अधिकार और महिलाओं को मिलने वाली भर्ती प्राथमिकता को लेकर अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना बेटे वाली और केवल दो बेटियों की मां को आंगनवाड़ी भर्ती में मिलने वाले 2 प्राथमिकता अंकों से वंचित नहीं किया जा सकता.
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने मंडी जिले के गोपालपुर ब्लॉक स्थित मोहिन-I आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर याचिकाकर्ता प्रोमिला देवी की नियुक्ति के आदेश दिए हैं.
विभाग ने जोड़ी थी परिवार नियोजन की शर्त
मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि वर्ष 2016 की मूल अधिसूचना में दो बेटियों वाली महिलाओं को 2 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया गया था. हालांकि, महिला एवं बाल कल्याण निदेशक की ओर से 2018 में जारी स्पष्टीकरण में इन अंकों के लिए एक अतिरिक्त शर्त जोड़ दी गई.
इस स्पष्टीकरण के मुताबिक, बेटी के जन्म के बाद नसबंदी या परिवार नियोजन अपनाने वाली महिलाओं को ही 2 अंकों का लाभ दिया जाना था.
हाईकोर्ट ने इस शर्त को अमान्य करार दिया। अदालत ने कहा कि विभाग का कोई अधिकारी मूल अधिसूचना में ऐसी नई शर्त नहीं जोड़ सकता, जिसका उसमें उल्लेख ही नहीं है.
प्रोमिला देवी को नहीं मिले थे बेटियों के अंक
वर्ष 2021 की भर्ती प्रक्रिया में एक अन्य उम्मीदवार को 16 अंक मिले थे, जबकि प्रोमिला देवी का स्कोर 15.50 अंक था. प्रोमिला के पास तहसीलदार की ओर से जारी प्रमाणपत्र भी था, जिसमें उनके दो बेटियां होने और कोई बेटा नहीं होने की पुष्टि की गई थी.
इसके बावजूद उन्हें बेटियों के लिए निर्धारित 2 अंक नहीं दिए गए। इसके चलते वह मेरिट में पीछे रह गईं.
2 अंक जुड़ने पर मेरिट में आएंगी पहले स्थान पर
हाईकोर्ट ने प्रोमिला देवी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें 2 अतिरिक्त अंक देने का आदेश दिया है. इसके बाद उनका कुल स्कोर 17.50 अंक हो जाएगा और वह मेरिट में पहले स्थान पर पहुंच जाएंगी.
अदालत ने सरकार को उन्हें आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर पिछली तिथि से सेवा के सभी लाभों के साथ नियुक्त करने का निर्देश दिया है.
6 महीने में करना होगा बकाया वेतन का भुगतान
कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रोमिला देवी के बकाया वेतन का भुगतान भी करने का आदेश दिया है. अदालत के निर्देश के मुताबिक, यह भुगतान 6 महीने के भीतर किया जाना है.
हाईकोर्ट ने यह भी माना कि अपीलीय अधिकारी के सामने इस मुद्दे को उठाए जाने के बावजूद उस पर उचित विचार नहीं किया गया, जो कानूनी रूप से सही नहीं था.