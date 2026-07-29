/चिंतपूर्णी मंदिर मामले में हाईकोर्ट सख्त: सुक्खू सरकार को अंतिम चेतावनी, आदेशों का पालन नहीं हुआ तो जारी होंगे अवमानना नोटिस

मध्यस्थता पक्ष ने भी अदालत को बताया कि 30 दिसंबर 2024 के आदेश का समय पर पालन नहीं किया गया. साथ ही सरकार की ओर से दायर हलफनामे में भूमि हस्तांतरण और अधिग्रहण की स्थिति का स्पष्ट विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया. इन आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त चेतावनी दी कि यदि जल्द आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो अवमानना नोटिस जारी किए जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारियों को इसके परिणाम भुगतने होंगे.