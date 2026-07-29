/चिंतपूर्णी मंदिर मामले में हाईकोर्ट सख्त: सुक्खू सरकार को अंतिम चेतावनी, आदेशों का पालन नहीं हुआ तो जारी होंगे अवमानना नोटिस

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिद्धपीठ माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर से जुड़े विकास कार्यों में हो रही देरी पर राज्य सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पूर्व आदेशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत के निर्देशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. न्यायालय ने राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाकर विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है.
अदालत ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता को स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो अदालत अवमानना नोटिस जारी करने के लिए बाध्य होगी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा.
सरकार ने क्या जानकारी दी?
मामले में राज्य सरकार, उपायुक्त ऊना और माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर अधिकारी पक्षकार हैं. सुनवाई के दौरान उपायुक्त ऊना ने हलफनामा दायर कर मंदिर क्षेत्र में पार्किंग और अन्य सुविधाओं के विकास की प्रगति से अदालत को अवगत कराया.
सरकार ने बताया कि मंदिर से करीब दो किलोमीटर दूर भारी वाहनों की पार्किंग के लिए सरकारी भूमि चिन्हित कर ली गई है, जिसे मंदिर ट्रस्ट के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जारी है. इसके अलावा मंदिर परिसर से सटी भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई भी चल रही है, जहां श्रद्धालुओं के लिए शौचालय, पेयजल, विश्राम स्थल, अतिरिक्त पार्किंग और सौंदर्यीकरण जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है.
याचिकाकर्ता ने उठाए देरी के सवाल
याचिकाकर्ता रजनीश खोसला ने दिसंबर 2025 में अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों के बावजूद मंदिर क्षेत्र के विस्तार, पार्किंग और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है.
मध्यस्थता पक्ष ने भी अदालत को बताया कि 30 दिसंबर 2024 के आदेश का समय पर पालन नहीं किया गया. साथ ही सरकार की ओर से दायर हलफनामे में भूमि हस्तांतरण और अधिग्रहण की स्थिति का स्पष्ट विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया. इन आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त चेतावनी दी कि यदि जल्द आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो अवमानना नोटिस जारी किए जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारियों को इसके परिणाम भुगतने होंगे.