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चिंतपूर्णी मंदिर मामले में हाईकोर्ट सख्त: सुक्खू सरकार को अंतिम चेतावनी, आदेशों का पालन नहीं हुआ तो जारी होंगे अवमानना नोटिस

Himachal High Court: श्री चिंतपूर्णी मंदिर विकास कार्यों में देरी पर हिमाचल हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार को कड़ी चेतावनी दी. अदालत ने कहा कि आदेशों का पालन नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किए जाएंगे. जानें पूरा मामला.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 29, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:01 PM IST
चिंतपूर्णी मंदिर मामले में हाईकोर्ट सख्त: सुक्खू सरकार को अंतिम चेतावनी, आदेशों का पालन नहीं हुआ तो जारी होंगे अवमानना नोटिस

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