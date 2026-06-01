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आपदा से निपटने के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान, 2,688 करोड़ की HP-READY परियोजना शुरू

HP-READY Project: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 2,688 करोड़ रुपये की HP-READY परियोजना शुरू की है. 2030 तक चलने वाली इस योजना के तहत आपदा-रोधी अवसंरचना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, पुनर्वास और सामुदायिक प्रशिक्षण पर विशेष फोकस रहेगा।.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 01, 2026, 05:47 PM IST

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आपदा से निपटने के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान, 2,688 करोड़ की HP-READY परियोजना शुरू

Shimla News: प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की आपदा-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए 2,688 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी ‘हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी (HP-READY)’ परियोजना शुरू की है. यह परियोजना जनवरी 2026 से नवंबर 2030 तक लागू रहेगी और इसका मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है.

प्राकृतिक आपदाओं से लगातार जूझ रहा है हिमाचल
हिमाचल प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं. पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदेश में 66 से अधिक बादल फटने की घटनाएं, 234 भूस्खलन और 121 फ्लैश फ्लड दर्ज किए गए हैं. इन घटनाओं से न केवल जनहानि हुई, बल्कि सड़क, बिजली, पेयजल और अन्य सार्वजनिक ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा.

बुनियादी ढांचे को बनाया जाएगा अधिक मजबूत
HP-READY परियोजना के तहत आपदा प्रभावित सार्वजनिक अवसंरचना को पुनर्स्थापित और सुदृढ़ किया जाएगा. इसमें सड़क एवं परिवहन नेटवर्क, पेयजल योजनाएं, स्वच्छता प्रणालियां और विद्युत ढांचे को अधिक सुरक्षित और आपदा-रोधी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

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इसके साथ ही आजीविका और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने, आपदा जोखिम वित्तपोषण और बीमा तंत्र विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा.

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर रहेगा फोकस
परियोजना के तहत आधुनिक प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत किया जाएगा ताकि संभावित आपदाओं की समय रहते जानकारी लोगों तक पहुंच सके. इसके अलावा वैज्ञानिक भू-उपयोग योजना, तकनीकी नवाचार, पारंपरिक ज्ञान और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से सामुदायिक तैयारी को भी सशक्त बनाया जाएगा.

पंचायतों, महिला मंडलों और युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण
सरकार जमीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन संस्कृति विकसित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्कूली छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगी. इसका उद्देश्य लोगों को आपदा के समय बेहतर प्रतिक्रिया देने और नुकसान को कम करने के लिए तैयार करना है.

निगरानी के लिए बनेगी विशेष इकाई
परियोजना के प्रभावी संचालन के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) का गठन किया जाएगा. साथ ही समय-समय पर निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि परियोजना के लक्ष्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जा सके.

मुख्यमंत्री ने बताया भविष्य की सुरक्षा का रोडमैप
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य को केवल राहत आधारित व्यवस्था से आगे बढ़कर दीर्घकालिक आपदा-प्रतिरोधी मॉडल अपनाने की आवश्यकता का एहसास कराया है.

उन्होंने कहा कि HP-READY परियोजना जन सुरक्षा, आजीविका और विकास परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कार्ययोजना है. इसके तहत संवेदनशील जिलों और जोखिमग्रस्त समुदायों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच भी हिमाचल की विकास यात्रा सुरक्षित और सतत बनी रहे.

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