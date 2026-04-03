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हिमाचल में बड़ा विवाद! 8 होटल निजी हाथों में देने का फैसला, HPTDC ने जताई नाराजगी

हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, HPTDC के 8 होटल निजी हाथों में दिए जाएंगे. निगम और कर्मचारियों ने जताया विरोध. जानें क्या है पूरा मामला और सरकार की योजना.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 03, 2026, 05:04 PM IST

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हिमाचल में बड़ा विवाद! 8 होटल निजी हाथों में देने का फैसला, HPTDC ने जताई नाराजगी

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में पर्यटन से जुड़ा बड़ा फैसला सामने आया है. राज्य सरकार पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के 8 होटलों को निजी हाथों में देने जा रही है, हालांकि इस फैसले का निगम और उसके कर्मचारी विरोध कर रहे हैं.

HPTDC ने जताई नाराजगी
पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने साफ कहा कि निगम इन होटलों को निजी हाथों में देने के पक्ष में नहीं है.
उन्होंने बताया कि ये होटल घाटे में चल रहे हैं और इनके रेनोवेशन के लिए सरकार से फंड की मांग की गई थी, लेकिन कैबिनेट ने इन्हें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (O&M) मोड पर निजी कंपनियों को सौंपने का निर्णय लिया है.

बाली ने यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले को अब चुनौती नहीं दी जा सकती.

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कर्मचारियों का भी विरोध
HPTDC के कर्मचारियों ने भी इस निर्णय का विरोध किया है और होटलों को निजी हाथों में देने के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.

250 करोड़ से होगा होटल्स का विकास
निगम की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (BOD) की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं:
-प्रदेश के होटलों के विकास और रेनोवेशन पर करीब 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
-शिमला के होटल हॉलिडे होम के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपये खर्च होंगे
-मनाली और ज्वालाजी सहित कई होटलों का नवीनीकरण जारी है

नगरोटा में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा होटल
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा के नगरोटा बगवां (बनेर खड्ड के किनारे) 180 करोड़ रुपये की लागत से बड़ा होटल बनाया जाएगा.
-यह होटल एडीबी (ADB) प्रोजेक्ट के तहत बनेगा
-इसमें प्रदेश का पहला म्यूजिकल फाउंटेन होगा
-धौलाधार की पहाड़ियों की तलहटी में बनने वाला यह होटल फाइव स्टार श्रेणी का होगा
-इस प्रोजेक्ट का टेंडर 6 अप्रैल को फाइनल किया जाएगा

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े प्रोजेक्ट
-कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार पर 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं
-होटल हमीर और होटल ज्वालाजी के रेनोवेशन पर भी करोड़ों की लागत आएगी
-HPTDC ने 24x7 कॉल सेंटर शुरू करने का भी फैसला लिया है

बढ़ रही है HPTDC की कमाई
निगम की आय में भी लगातार सुधार देखा गया है:
2021-22: 78 करोड़
2022-23: 109 करोड़
2023-24: 105 करोड़
2024-25: 107 करोड़

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