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25 जून की हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा एक्शन! HRTC कर्मचारियों पर ESMA लागू

HRTC Strike: 25 जून की प्रस्तावित HRTC हड़ताल से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ESMA लागू कर दिया. अगले 6 महीने तक हड़ताल, चक्का जाम और कार्य बहिष्कार पर रोक रहेगी. जानिए पूरा मामला.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 23, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:38 PM IST
25 जून की हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा एक्शन! HRTC कर्मचारियों पर ESMA लागू

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