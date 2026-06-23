Shimla News: हिमाचल प्रदेश में 25 जून से प्रस्तावित HRTC कर्मचारियों की हड़ताल और चक्का जाम की घोषणा के बीच राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है. इसके साथ ही अगले छह महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल, कार्य बहिष्कार या सामूहिक अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.