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Shimla News: हिमाचल प्रदेश में 25 जून से प्रस्तावित HRTC कर्मचारियों की हड़ताल और चक्का जाम की घोषणा के बीच राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है. इसके साथ ही अगले छह महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल, कार्य बहिष्कार या सामूहिक अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
23 जून 2026 को जारी आदेश में सरकार ने कहा है कि राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं आम लोगों की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, आपातकालीन सेवाओं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. ऐसे में किसी भी प्रकार का आंदोलन या हड़ताल जनजीवन को प्रभावित कर सकता है.
हड़ताल करने या समर्थन देने पर होगी कार्रवाई
सरकार की अधिसूचना के अनुसार अब कोई भी कर्मचारी हड़ताल शुरू नहीं कर सकेगा, उसमें शामिल नहीं हो सकेगा और न ही किसी रूप में उसे बढ़ावा दे सकेगा. आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
सरकार ने HRTC प्रबंधन को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने और आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सहयोग करने को कहा गया है.
कर्मचारियों की मांगों को लेकर बढ़ा था विवाद
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब HRTC कर्मचारी यूनियन लंबे समय से लंबित एरियर, ओवरटाइम भुगतान और अन्य वित्तीय मांगों को लेकर सरकार से नाराज चल रही है. यूनियन ने मांगें पूरी न होने पर 25 जून से चक्का जाम और हड़ताल की चेतावनी दी थी.
सरकार के ESMA लागू करने के फैसले के बाद अब कर्मचारियों और यूनियनों की अगली रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत की संभावना भी बन सकती है.