/हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों में रोष, एरियर-DA और समय पर पेंशन को लेकर सरकार पर सवाल

मंच के अनुसार, 67 वर्ष की आयु पार कर चुके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पूरा एरियर देने की घोषणा की गई थी, लेकिन सभी पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है. वहीं 75 वर्ष से अधिक आयु वाले कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर का भुगतान होने की बात कही गई, जबकि अन्य कर्मचारी अभी भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं.