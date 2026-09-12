/हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों में रोष, एरियर-DA और समय पर पेंशन को लेकर सरकार पर सवाल

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HRTC Retired Employees: हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच नूरपुर जोन की मासिक बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल पठानिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. कर्मचारियों ने सरकार के वायदों के बावजूद लंबित एरियर, महंगाई भत्ते (DA) की किस्त और समय पर पेंशन नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जताई.
बैठक में जिला कांगड़ा इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह, जिला सचिव स्वरूप सिंह, जिला प्रेस सचिव श्याम सिंह और जिला उपाध्यक्ष जोगेंद्र पठानिया भी मौजूद रहे.
एरियर नहीं मिलने पर कर्मचारियों में नाराजगी
बैठक में वक्ताओं ने 1 जनवरी 2016 से लागू वेतन आयोग के बकाया एरियर को लेकर सरकार की घोषणाओं पर सवाल उठाए. कर्मचारियों का आरोप है कि घोषणाओं के बावजूद अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक उनका बकाया एरियर नहीं मिला है.
मंच के अनुसार, 67 वर्ष की आयु पार कर चुके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पूरा एरियर देने की घोषणा की गई थी, लेकिन सभी पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है. वहीं 75 वर्ष से अधिक आयु वाले कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर का भुगतान होने की बात कही गई, जबकि अन्य कर्मचारी अभी भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं.
DA की किस्त को लेकर भी उठे सवाल
बैठक में उपमुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा प्रवास के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 3 प्रतिशत DA की किस्त अप्रैल में देने के कथित वायदे का मुद्दा भी उठाया गया.
कर्मचारियों का कहना है कि नियमित कर्मचारियों को यह किस्त मिल चुकी है, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है. इसको लेकर कर्मचारियों में रोष है.
10 तारीख तक पेंशन देने के वायदे पर सवाल
सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन उपलब्ध करवाने के मुख्यमंत्री के कथित निर्देशों को लेकर भी सवाल उठाए.
कर्मचारियों का आरोप है कि निगम प्रबंधन इस व्यवस्था को गंभीरता से लागू नहीं कर रहा और कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निर्धारित समय पर पेंशन नहीं मिल रही. उनका कहना है कि पेंशन बुजुर्ग कर्मचारियों के जीवन-यापन का मुख्य आधार है और इसमें देरी से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
मांगें पूरी नहीं हुईं तो घेराव की चेतावनी
कल्याण मंच ने चेतावनी दी कि यदि पेंशन भुगतान में देरी जारी रही तो परिवहन निगम के परिवहन निदेशक और मुख्य लेखाकार का घेराव किया जाएगा.
बैठक में आगामी दिनों में हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन करने और घेराव की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई.
सरकार और निगम प्रबंधन से जल्द समाधान की मांग
सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार और निगम प्रबंधन से लंबित एरियर, DA की किस्त और समय पर पेंशन भुगतान से जुड़े मामलों का जल्द समाधान करने की मांग की.
उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सेवाएं देने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने बकाया भुगतान और पेंशन के लिए परेशान नहीं होना चाहिए.