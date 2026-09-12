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हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों में रोष, एरियर-DA और समय पर पेंशन को लेकर सरकार पर सवाल

HRTC Retired Employees: नूरपुर में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक में लंबित एरियर, DA की किस्त और समय पर पेंशन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई. कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी.

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 12, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:22 PM IST
हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों में रोष, एरियर-DA और समय पर पेंशन को लेकर सरकार पर सवाल

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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