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हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 IAS अधिकारियों के तबादले

Himachal Pradesh IAS Transfer News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 18 IAS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. कई अहम विभागों और जिलों को नए अधिकारी मिले हैं। जानिए किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 06, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:47 PM IST
हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 IAS अधिकारियों के तबादले
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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