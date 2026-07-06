हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 IAS अधिकारियों के तबादले

विभिन्न विभागों में नई तैनाती

सरकार ने कई अहम विभागों में भी अधिकारियों की नई नियुक्तियां की हैं.

तोरुल एस. रवीश – निदेशक, भू-अभिलेख

अभिषेक वर्मा – निदेशक, हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड

अजय कुमार यादव – प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन

महेंद्र पाल गुर्जर – निदेशक (कार्मिक एवं वित्त), एचपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन

विनय कुमार – हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार