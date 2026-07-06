हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 IAS अधिकारियों के तबादले

राज्य चुनें
Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए 18 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सिविल सर्विसेज बोर्ड की सिफारिश और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.
वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां
नई नियुक्तियों के तहत डॉ. अभिषेक जैन को प्रधान सचिव वित्त, योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जनजातीय विकास और तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही उन्हें वित्त आयुक्त (अपील) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.
सुदेश कुमार मोख्टा को सचिव, सहकारिता विभाग नियुक्त किया गया है. वहीं अमरजीत सिंह अब सचिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एवं हाउसिंग के रूप में कार्य करेंगे और उनके पास गृह सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी बना रहेगा.
विभिन्न विभागों में नई तैनाती
सरकार ने कई अहम विभागों में भी अधिकारियों की नई नियुक्तियां की हैं.
तोरुल एस. रवीश – निदेशक, भू-अभिलेख
अभिषेक वर्मा – निदेशक, हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड
अजय कुमार यादव – प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन
महेंद्र पाल गुर्जर – निदेशक (कार्मिक एवं वित्त), एचपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन
विनय कुमार – हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार
कई निगमों और जिलों में भी बदलाव
राहुल जैन को अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम और महिला विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है. उनके पास डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के रजिस्ट्रार और मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन के प्रशासक का अतिरिक्त दायित्व भी रहेगा.
इसके अलावा—
दिव्यांशु सिंगल – अतिरिक्त उपायुक्त (विकास)-सह-परियोजना निदेशक, डीआरडीए सोलन
ओम कांत ठाकुर – प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम
गुरसिमर सिंह – प्रबंध निदेशक, जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
ईशांत जसवाल – डीआरडीए ऊना
रुपिंदर कौर – डीआरडीए बिलासपुर
राजदीप सिंह – आयुक्त, नगर निगम सोलन
प्रियंशु खाती – अतिरिक्त उपायुक्त (विकास)-सह-परियोजना निदेशक, डीआरडीए मंडी
2023 बैच के अधिकारियों को भी मिली नई पोस्टिंग
राज्य सरकार ने 2023 बैच के IAS अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं.
-डॉ. अंजलि गर्ग को नाहन से स्थानांतरित कर उपमंडल अधिकारी (नागरिक), कांगड़ा नियुक्त किया गया है.
-चंद्र प्रकाश को भवारना से उपमंडल अधिकारी (नागरिक), मंडी के पद पर तैनात किया गया है.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी तबादले और नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी. यह प्रशासनिक फेरबदल विभिन्न विभागों और जिलों में कार्य व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है.