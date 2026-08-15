/हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस पर भी बारिश का दौर जारी, 4 जिलों में अलर्ट; मानसून में 181 मौतें

बारिश के बाद तापमान में गिरावट

पिछले 24 घंटों में हुई बारिश के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई. शिमला का तापमान 3.8 डिग्री गिरकर 22.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. ऊना में 4 डिग्री की गिरावट के बाद अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री, केलांग में 4.8 डिग्री गिरकर 21.7 डिग्री, मनाली में 4 डिग्री गिरकर 24.6 डिग्री, मंडी में 3.8 डिग्री गिरकर 30.6 डिग्री और कांगड़ा में 3.7 डिग्री गिरकर 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.