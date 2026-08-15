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हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस पर भी बारिश का दौर जारी, 4 जिलों में अलर्ट; मानसून में 181 मौतें

Himachal Weather Update: हिमाचल में 20 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा. 17-18 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. मानसून में अब तक 181 मौतें और ₹955 करोड़ का नुकसान हुआ.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 15, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:35 AM IST
हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस पर भी बारिश का दौर जारी, 4 जिलों में अलर्ट; मानसून में 181 मौतें

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