/हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस पर भी बारिश का दौर जारी, 4 जिलों में अलर्ट; मानसून में 181 मौतें

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 20 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. वहीं 17 और 18 अगस्त को कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
शनिवार को मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया. इसके अलावा 16 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.
17-18 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार रात से पश्चिमी विक्षोभ के और सक्रिय होने की संभावना है. इसके प्रभाव से 17 और 18 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने तथा नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है.
सामान्य से 10 फीसदी कम बारिश
इस मानसून सीजन में हिमाचल में अब तक सामान्य से करीब 10 फीसदी कम बारिश हुई है. 1 जून से 14 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य बारिश 497.2 मिलीमीटर मानी जाती है, जबकि इस अवधि में 446 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है.
मानसून में अब तक 181 लोगों की मौत
लगातार बारिश और मानसून से जुड़ी घटनाओं में प्रदेश में अब तक 181 लोगों की जान जा चुकी है. इनमें 103 मौतें सड़क हादसों में हुई हैं. इसके अलावा भूस्खलन की घटनाओं में 14 लोगों की मौत हुई, जबकि फ्लैश फ्लड में एक व्यक्ति की जान गई है.
करीब 955 करोड़ की संपत्ति को नुकसान
मानसून के दौरान हिमाचल में सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है. अब तक करीब 955 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रभावित हुई है. प्रदेश में 82 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 164 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है.
बारिश के बाद तापमान में गिरावट
पिछले 24 घंटों में हुई बारिश के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई. शिमला का तापमान 3.8 डिग्री गिरकर 22.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. ऊना में 4 डिग्री की गिरावट के बाद अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री, केलांग में 4.8 डिग्री गिरकर 21.7 डिग्री, मनाली में 4 डिग्री गिरकर 24.6 डिग्री, मंडी में 3.8 डिग्री गिरकर 30.6 डिग्री और कांगड़ा में 3.7 डिग्री गिरकर 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
मौसम विभाग की चेतावनी के बीच प्रदेश में संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.