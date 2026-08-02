जल जीवन मिशन के फंड पर हिमाचल सरकार का केंद्र पर आरोप, 1227 करोड़ रुपये जारी करने की मांग

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Jal Jeevan Mission: हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन की ₹1227 करोड़ की फंडिंग अटकने का दावा. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर राशि रोकने का आरोप लगाया और कहा कि कई पेयजल परियोजनाएं व ठेकेदारों का भुगतान प्रभावित हुआ है.
Nurpur News: हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन की कई पेयजल परियोजनाएं वित्तीय संसाधनों की कमी से प्रभावित होती नजर आ रही हैं. फतेहपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर मिशन के तहत 1227 करोड़ रुपये की लंबित राशि जारी नहीं करने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि फंड जारी न होने से कई परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई है और ठेकेदारों के भुगतान भी लंबित हैं.
'सभी औपचारिकताएं पूरी, फिर भी फंड नहीं मिला'
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से लगभग 6,000 करोड़ रुपये मिलने थे, जिनमें से 1227 करोड़ रुपये अभी भी जारी नहीं हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने केंद्र की सभी आवश्यक शर्तें और औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं, इसके बावजूद राशि जारी नहीं की गई.
उन्होंने कहा कि विकास कार्य पूरी तरह न रुकें, इसके लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर 100 करोड़ रुपये जारी किए हैं, लेकिन इससे सभी परियोजनाओं की वित्तीय जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है.
'कई बड़ी योजनाएं अब भी अधूरी'
मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने चुनाव से पहले जल जीवन मिशन को पूरा होने का दावा किया था, जबकि प्रदेश में कई योजनाएं अभी भी अधूरी हैं. उन्होंने कहा कि करीब 100-100 करोड़ रुपये लागत वाली तीन प्रमुख पेयजल परियोजनाएं अभी शुरुआती चरण में हैं और कई अन्य योजनाएं भी पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी हैं.
केंद्र से जल्द फंड जारी करने की अपील
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि केंद्र सरकार लंबित राशि जल्द जारी करती है तो अधूरी पेयजल परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा और प्रदेश के अधिक से अधिक घरों तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य समय पर हासिल होगा.
इस दौरान फतेहपुर के विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया भी उपस्थित रहे.