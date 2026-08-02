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जल जीवन मिशन के फंड पर हिमाचल सरकार का केंद्र पर आरोप, 1227 करोड़ रुपये जारी करने की मांग

Jal Jeevan Mission: हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन की ₹1227 करोड़ की फंडिंग अटकने का दावा. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर राशि रोकने का आरोप लगाया और कहा कि कई पेयजल परियोजनाएं व ठेकेदारों का भुगतान प्रभावित हुआ है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 02, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:41 PM IST
जल जीवन मिशन के फंड पर हिमाचल सरकार का केंद्र पर आरोप, 1227 करोड़ रुपये जारी करने की मांग

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