जल जीवन मिशन के फंड पर हिमाचल सरकार का केंद्र पर आरोप, 1227 करोड़ रुपये जारी करने की मांग

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन की कई पेयजल परियोजनाएं वित्तीय संसाधनों की कमी से प्रभावित होती नजर आ रही हैं. फतेहपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर मिशन के तहत 1227 करोड़ रुपये की लंबित राशि जारी नहीं करने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि फंड जारी न होने से कई परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई है और ठेकेदारों के भुगतान भी लंबित हैं.