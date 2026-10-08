/कांगड़ा के बड़ा भंगाल ट्रैक पर 5 ट्रैकर लापता, भारी बर्फबारी के बीच 12 घंटे से संपर्क नहीं

Kangra News: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की दुर्गम बड़ा भंगाल घाटी की ओर ट्रैकिंग के लिए निकले पांच ट्रैकर लापता हो गए हैं. क्षेत्र में पिछले दो दिनों से खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. बताया जा रहा है कि करीब 12 घंटे से पांचों ट्रैकरों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है. प्रशासन ने उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है.