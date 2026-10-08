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कांगड़ा के बड़ा भंगाल ट्रैक पर 5 ट्रैकर लापता, भारी बर्फबारी के बीच 12 घंटे से संपर्क नहीं

कांगड़ा के बड़ा भंगाल ट्रैक पर 5 ट्रैकर लापता हैं. भारी बर्फबारी और खराब मौसम के बीच 12 घंटे से संपर्क नहीं हुआ. थमसर पास के आसपास फंसे होने की आशंका है.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 08, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 01:26 PM IST
कांगड़ा के बड़ा भंगाल ट्रैक पर 5 ट्रैकर लापता, भारी बर्फबारी के बीच 12 घंटे से संपर्क नहीं

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