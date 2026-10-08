/कांगड़ा के बड़ा भंगाल ट्रैक पर 5 ट्रैकर लापता, भारी बर्फबारी के बीच 12 घंटे से संपर्क नहीं

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Kangra News: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की दुर्गम बड़ा भंगाल घाटी की ओर ट्रैकिंग के लिए निकले पांच ट्रैकर लापता हो गए हैं. क्षेत्र में पिछले दो दिनों से खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. बताया जा रहा है कि करीब 12 घंटे से पांचों ट्रैकरों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है. प्रशासन ने उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है.
लापता ट्रैकरों की पहचान अंकुर मालानी, सत्यम साबू, पवन, श्याम आर. और तरुण राठी के रूप में हुई है. इन सभी की उम्र करीब 28 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है. फिलहाल प्रशासन के पास उनके मूल निवास स्थान से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है.
5 अक्टूबर को बीड़ से निकले थे
जानकारी के मुताबिक, पांचों ट्रैकर 5 अक्टूबर को बीड़ से राजगुंधा होते हुए बड़ा भंगाल की तरफ ट्रैकिंग के लिए निकले थे. इसी दौरान क्षेत्र में मौसम खराब हो गया. 6 और 7 अक्टूबर को ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण ट्रैक पर परिस्थितियां और मुश्किल हो गईं.
बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर को ट्रैकरों को थमसर पास पार करना था. आशंका है कि भारी बर्फबारी के कारण उन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ा हो और इसी वजह से उनका संपर्क टूट गया हो.
थमसर पास और ग्लेशियर के आसपास फंसे होने की आशंका
प्रारंभिक जानकारी के आधार पर प्रशासन को आशंका है कि पांचों ट्रैकर राजगुंधा, थमसर पास या थमसर ग्लेशियर के आसपास कहीं फंसे हो सकते हैं. ट्रैकिंग और रेस्क्यू विशेषज्ञों के अनुसार, भारी बर्फबारी के दौरान ट्रैकरों का किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाना संभव है.
ऐसे हालात में आगे या पीछे बढ़ना बेहद जोखिम भरा हो सकता है. हालांकि, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू करने के बाद ही यह स्पष्ट कर पाएंगी कि पांचों ट्रैकर किस स्थान पर हैं और उनकी स्थिति कैसी है.
बीड़ से बड़ा भंगाल तक तलाश की तैयारी
देर रात जिला आपदा सेल को पांचों ट्रैकरों के संपर्क से बाहर होने की जानकारी मिली. इसके बाद बीड़-बिलिंग क्षेत्र में रेस्क्यू से जुड़ी टीमों को सूचना दी गई. प्रशासन की ओर से बीड़, राजगुंधा और बड़ा भंगाल की दिशा में संभावित स्थानों पर उनकी तलाश की जा रही है.
हालांकि, लगातार खराब मौसम और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण रेस्क्यू टीमों के लिए भी अभियान चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है. प्रशासन की प्राथमिकता पांचों ट्रैकरों का जल्द पता लगाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है.
बेहद दुर्गम है बड़ा भंगाल का ट्रैक
कांगड़ा जिले के बैजनाथ क्षेत्र में धौलाधार की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बड़ा भंगाल घाटी बेहद दुर्गम इलाका है. यहां पहुंचने के लिए करीब तीन दिन का कठिन पैदल सफर तय करना पड़ता है.
राजगुंधा से आगे का रास्ता ऊंचे पहाड़ी इलाकों और कठिन ट्रैक से होकर गुजरता है. रास्ते में थमसर पास जैसे ऊंचाई वाले बर्फीले क्षेत्र आते हैं, जहां मौसम अचानक बदलने पर परिस्थितियां बेहद खतरनाक हो सकती हैं.
फिलहाल प्रशासन और रेस्क्यू टीमों का पूरा ध्यान पांचों लापता ट्रैकरों को तलाशने पर है. खराब मौसम के बीच उनके सुरक्षित मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.