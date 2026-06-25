नए फॉर्म जमा नहीं होने से परेशान युवा

कुल्लू के एक छात्र तनुज ने बताया कि जब वह योजना का लाभ लेने के लिए रोजगार कार्यालय पहुंचे तो उन्हें जानकारी दी गई कि फिलहाल इस योजना के तहत नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं. उनका कहना है कि कई ऐसे युवा हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और प्रशिक्षण का खर्च स्वयं वहन करने में सक्षम नहीं हैं. ऐसे में योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया बंद होने से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.