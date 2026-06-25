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Kullu News: हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2013 से संचालित कौशल विकास भत्ता योजना को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है. प्रदेश के विभिन्न जिलों, विशेषकर कुल्लू में, योजना के तहत नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं. इससे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हजारों युवाओं और प्रशिक्षण केंद्रों से जुड़े कर्मचारियों के सामने आर्थिक और भविष्य से जुड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं.
नए फॉर्म जमा नहीं होने से परेशान युवा
कुल्लू के एक छात्र तनुज ने बताया कि जब वह योजना का लाभ लेने के लिए रोजगार कार्यालय पहुंचे तो उन्हें जानकारी दी गई कि फिलहाल इस योजना के तहत नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं. उनका कहना है कि कई ऐसे युवा हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और प्रशिक्षण का खर्च स्वयं वहन करने में सक्षम नहीं हैं. ऐसे में योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया बंद होने से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
बजट की कमी बन रही बड़ी वजह
जानकारी के अनुसार, योजना के संचालन में बजट की कमी एक प्रमुख कारण मानी जा रही है. इसी मुद्दे को लेकर स्किल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने प्रशिक्षुओं के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा है. संगठन ने मांग की है कि नए पंजीकरण तुरंत शुरू किए जाएं और लंबित भत्ते का भुगतान भी जल्द किया जाए.
हजारों छात्रों और कर्मचारियों पर असर
स्किल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जिला कुल्लू अध्यक्ष मनोहर ठाकुर के अनुसार प्रदेश में करीब 500 स्किल डेवलपमेंट केंद्र संचालित हैं, जिनमें लगभग 25 हजार विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं. इन केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों सहित करीब 25 से 30 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है. यदि उनके परिवारों को भी शामिल किया जाए तो लगभग एक लाख लोग इस योजना से प्रभावित हो सकते हैं.
उन्होंने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना या सरकारी अधिसूचना के आवेदन प्रक्रिया बंद किए जाने से युवाओं और संस्थानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है.
योजना बंद करनी है तो पहले दी जाए सूचना
एसोसिएशन के महासचिव मान सिंह का कहना है कि यदि सरकार भविष्य में योजना को बंद करना चाहती है तो इसके लिए पहले से नोटिस अवधि दी जानी चाहिए थी. उनका कहना है कि पिछले एक दशक से अधिक समय से यह योजना सफलतापूर्वक संचालित हो रही है और इससे हजारों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिले हैं.
क्या है कौशल विकास भत्ता योजना?
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मई 2013 में कौशल विकास भत्ता योजना शुरू की थी. इसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करना है.
योजना की प्रमुख शर्तें:
-आवेदक की आयु 16 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
-आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो.
-रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य हो.
-परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो.
योजना के तहत पात्र युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह और दृष्टिबाधित युवाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाती है. यह लाभ अधिकतम 24 माह तक दिया जाता है.
फिलहाल नए आवेदन बंद होने और लंबित भुगतान के कारण योजना से जुड़े छात्र, प्रशिक्षण संस्थान और कर्मचारी सरकार से जल्द स्पष्टता और समाधान की मांग कर रहे हैं.