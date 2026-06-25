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हिमाचल में कौशल विकास भत्ता योजना पर संकट, नए आवेदन बंद होने से युवाओं में बढ़ी चिंता

Himachal Kaushal Vikas Bhatta Yojana: हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास भत्ता योजना के तहत नए आवेदन जमा नहीं किए जा रहे हैं. इससे हजारों युवाओं, प्रशिक्षण केंद्रों और कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जानें पूरा मामला.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 25, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:28 PM IST
हिमाचल में कौशल विकास भत्ता योजना पर संकट, नए आवेदन बंद होने से युवाओं में बढ़ी चिंता
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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